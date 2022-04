Jorge D’Alessio recordó que Sasha Sokol ayudó a su familia cuando Lupita estuvo en la cárcel

El líder de 'Matute' contó que Sasha se mantuvo al pendiente de él y su hermano, mientras esperaban a las afueras de la cárcel (Foto: Instagram)

Ha pasado casi un mes desde que Sasha Sokol dio a conocer ante la opinión pública que en su adolescencia sostuvo una relación sentimental con el productor Luis de Llano; sin embargo dejó ver que tras años de reflexión, al final cayó en cuenta de que todo se trató de una manipulación.

La ex Timbiriche cimbró a los medios de comunicación al calificar como “un delito y un abuso” el hecho de que De Llano, 25 años mayor a ella, hubiera iniciado y continuado por cuatro años una relación con ella, pese a que supuestamente fue consensuada.

Múltiples personajes han dado su opinión respecto al escabroso caso, la gran mayoría de ellos dando su apoyo a la intérprete de Rueda mi miente. Figuras como Benny Ibarra, Erick Rubín, Rebecca Jones, Mariana Garza, Andrea Legarreta y más, destacaron la valentía de Sasha y le extendieron su apoyo ante la cruda brevelación.

(Fotos: Instagram/@luisdllanomacedo/@timbiri_chesmesx)

Ahora es Jorge D’Alessio quien habló del tema. Y es que el líder de Matute fue interceptado por los reporteros en un evento público, donde dio a conocer su postura frente al caso.

“Terrible, yo le mando un beso enorme a Sasha, que Dios la bendiga, es una dama”, comenzó diciendo el músico de la banda de covers, quien reveló también que la cantante de Serás el aire tuvo un noble gesto con su familia a principios de la década de los 90.

“Yo tengo un recuerdo muy bonito de Sasha: cuando mi madre tuvo aquel problema hace muchos años, de impuestos, la única persona que estaba afuera (del reclusorio) con nosotros, con Ernesto y conmigo, era Sasha. Y Sasha iba al McDonald’s, me acuerdo, y nos traía una hamburguesa y unas papas diario y nunca se nos despegó. Y nunca se me va a olvidar”, recordó D’Alessio respecto a la situación que vivió su madre en el año 1993, cuando fue detenida por las autoridades y encarcelada en el Reclusorio Femenil Oriente de la Ciudad de México durante quince días debido a su culpabilidad por delitos fiscales.

Fotos: Instagram @soylupitadalessio /@jorgedalessio

“Yo le tengo un amor muy grande a Sasha y que Dios la bendiga muchísimo”, remató el músico.

Jorge también destacó que el público le tiene un cariño muy especial a Sasha, pues la conoce desde niña cuando brilló en Timbiriche y ha ido viendo su evolución como artista al incursionar también en la actuación y con una carrera en solitario.

“Siempre agradecido, ella es una dama, es un encanto de mujer, y no he tenido contacto con ella hace bastante tiempo, pero siempre hay un recuerdo muy bonito y cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño, además es una persona muy querida por todos los mexicanos, tocó a toda una generación, imagínate el amor que le tiene. Yo que estoy en Matute y celebramos con esta generación, el amor que le tienen a Sasha es muy grande”, destacó.

Por último, el hermano de Ernesto D’Alessio fue cuestionado respecto a su postura frente al caso que muchos han calificado como “estupro”, al tratarse de una relación sostenida entre un mayor de edad y una joven de 14 años.

Jorge prefirió no hacer comentarios y tocó el tema “con pinzas” para no caer en el irrespeto, pero volvió a refrendar su apoyo a la cantante y ex conductora de televisión cultural.

“La verdad no quiero emitir mucho juicio al respecto, porque debe de ser muy respetuoso esto y sólo puede hablar la víctima, la verdad yo creo, pero todo mi apoyo por supuesto, con todo mi corazón a Sasha, pero yo no quiero emitir juicio porque sería irrespetuoso de mi parte”, finalizó.