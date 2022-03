Paquita la del Barrio confesó si reagendó concierto con Lupita D’Alessio por pelea

Ambas artistas estarán en dos conciertos (Fotos: Instagram@soylupitadalessio // EFE)

Las cantantes Lupita D’Alessio y Paquita la del Barrio anunciaron anteriormente que realizarían dos conciertos juntas durante este 2022, sin embargo, ante la repentina noticia de que una de las fechas tuvo que reagendarse, los rumores alrededor de una supuesta discusión entre ambas no tardó en aparecer.

Y es que, el primer evento que se llevaría a cabo este 2 de abril en la Arena Ciudad de México a las 21:00 horas fue pospuesto para el mes de junio. Fue ante la polémica generada que la intérprete de éxitos como Rata de dos patas, Cheque en Blanco o Mujeres que mandan decidió aclarar de una vez por todas qué era lo que había sucedido.

“Hay algunas fechas con ella y espero en Dios que las podamos hacer”, explicó en una entrevista para Ventaneando.

Asimismo, la también conocida como La reina del Pueblo sentenció que, incluso llevaba un buen rato sin ver a Lupita D’Alessio, por lo que toda esa controversia era infundada.

“No hay nada, para nada (de egos), todo bien”, comentó.

Paquita esclareció los rumores (Foto: Especial)

Ante la pregunta del reportero respecto a cómo estaban planeadas las presentaciones y cómo sería la distribución de las participaciones durante su show en conjunto, Paquita mencionó que hasta el momento no lo sabía con claridad y que lo importante no era el protagonismo.

“La verdad no sé quién entre y quién salga, la verdad es lo mismo, a mí me da igual”, añadió.

Asimismo, la cantante de 74 años habló sobre el tiempo que tuvo que detener su carrera artística debido a los problemas de salud que presentó.

“Me estuvo doliendo mucho mi pierna y pues ni modo tengo que trabajar si Dios me deja. Son compromisos que uno adquiere y si se puede cumplimos y sino que nos disculpe el público porque no se pueden hacer milagros. Nada me va a pasar porque dios está conmigo y eso es lo importante”, remarcó.

La cantante ha presentado problemas de salud (Foto: Instagram/@paquitaoficialb)

Respecto al problema de pulmones dijo que se encuentra bien y añadió que ya no ve a doctores. En este sentido, Paquita puntualizó que su salud iba mejorando y no estaba pensando en retirarse.

“Si me muero no va a haber (Paquita la del Barrio), la gente nada más habla por hablar, no saben ni como vive uno. Uno trabaja conforme va pasando la vida y si Dios te deja pues gracias a Dios, pero aquí estamos”, concluyó.

Cabe recordar que el anuncio sobre la colaboración con Dalessio se dio a conocer desde la cuenta de icial de Instagram de la cantante Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita.

La cantante no espera retirarse pronto (Foto: EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

“Amigos estoy muy feliz de Regresar a los escenarios en una fecha tan especial este próximo sábado 2 de abril del 2022, compartiendo el escenario con mi querida Lupita D’Alessio donde haremos rugir la Arena ciudad de México Arena CDMX cantaremos todos nuestros éxitos Me Están oyendo inútiles”, escribió.

En otra publicación, la intérprete de Rata de dos patas anunció el evento de la Arena Monterrey, de acuerdo con ambas publicaciones, las entradas para ambos conciertos comenzaron a venderse este 3 de febrero a través de la plataforma Super Boletos.

Aunque los precios entre ambos conciertos son muy similares, algunas de las zonas del evento en la Ciudad de México tienen un costo más elevado, siendo el boleto más accesible de 502 pesos en la zona Aqua (lejos del escenario). Las entradas para la zona VIP también valen 3,075 pesos.

