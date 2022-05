Maribel Guardia habló sobre la violencia contra las mujeres: “Los abusos dejan huellas muy profundas”

La actriz destacó que es importante que las mujeres alcen la voz (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Tras los más recientes sucesos, sobre el arduo acoso que ha existido hacia las mujeres en México, diversas personalidades han roto el silencio, por lo que, sin temor, han denunciado estos abusos de manera pública. Tal fue el caso de Paulina Rubio, que en plena presentación, la Chica Dorada interrumpió todo el show y dio aviso a que una de las personas que forman parte de la seguridad del evento, la tocó de manera indebida:

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”, gritó la cantante.

Por ello, en un reciente encuentro con los medios, la actriz Maribel Guardia fue cuestionada sobre este tipo de sucesos, por lo que la famosa opinó que es momento de que todas las mujeres levanten la voz:

“Todo el mundo tiene derecho a contar sí alguna vez sufrió un abuso”, por lo que destacó que desde niños se puede presentar esta violencia, lo que deriva a que se presenten problemas graves que no se pueden superar fácilmente: “Los abusos en la infancia, en la adolescencia dejan huellas muy profundas y a veces te marcan para siempre si no tienes ayuda psicológica”, añadió la cantante.

Maribel confesó si ha sufrido de acoso a lo largo de su trayectoria en el medio artístico (IG: @maribelguardia)

Maribel, también aseguró que en la actualidad, las mujeres tienen más libertad de expresar este tipo de violencia, incluso sin emitir un juicio hacia ellas: “Yo creo que las mujeres están cansadas de los abusos a través de la historia y que estas nuevas generaciones tienen la libertad de decir y no ser juzgadas como en otras épocas”, opinó la famosa.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre sí ella ha sido víctima de acoso a lo largo de su trayectoria en el cine, la artista respondió de manera contundente: “No, no, yo no platico de esas cosas, la verdad”, cerró Maribel, con un poco de incomodidad.

Sin duda, la costarricense dejó en ascuas a la audiencia sobre si en algún momento sufrió abuso en la pantalla grande, no obstante, en el pasado destacó que sí tuvo una situación de este tipo por parte de un fan.

La famosa contó que sufrió acoso por parte de un fan

Guardia narró para el matutino de Venga la Alegría que fue víctima de acoso por parte de uno de sus seguidores, esto pasó durante la obra Nuevo Tenorio Cómico, donde la presentadora vivió uno de los momentos más incómodos de su trayectoria profesional, pues relató que el nivel de obsesión que esta persona tenía hacía ella sobrepaso los límites, lo que le causó mucho temor:

“Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar”, confesó la actriz.

Además, la protagonista de Tú y Yo confirmó que sí conoció personalmente al individuo que la acosó en ese entonces, sin embargo, se dio cuenta que la situación no era nada normal: “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal’”.

La cantante destacó que diversas personalidades del medio han sido parte de acoso Foto: Cuartoscuro

No obstante, la famosa no acudió a las autoriades, pues subrayó que solo fue un terrible momento en su carrera, sin embargo, conoció a colegas que vivieron algo similiar: “Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: