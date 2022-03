Maribel Guardia sufre enfermedad que la hace sentir drogada y le impide tomar agua

Maribel aseguró que el agua 'deslava' el sodio de su organismo (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Luego de que la cantante Yuri sufriera su primera infección por coronavirus en 2020, lo que le causó la enfermedad de COVID-19, la jarocha pudo superarla, pero poco después comenzó a sufrir la sintomatología de una enfermedad conocida como disautonomía, que podría ser una secuela de su infección.

Y es que en 2021 Yuri participó como parte del panel de “investigadores” del programa Quién es la máscara, del cual no pudo asistir a la presentación a medios pues se encontraba indispuesta debido a los síntomas de esta secuela.

“Nos comunicamos con Yuri y nos dijo que tiene disautonomía. Le dan como mareos por tanto estrés que tiene la güerita. Se marea y por eso no pudo ir”, dijo en su momento Juan José Origel en relación al padecimiento de la cantante de Detrás de mi ventana.

Yuri no nació con el padecimiento, sino que éste es una secuela derivada de su contagio de coronavirus (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Según declaraciones de la artista, esta enfermedad presenta varias manifestaciones, por lo que en ocasiones llega a ser confundida con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico.

“Esta temporada me agarró un poco enferma, pero mantengo mi energía porque soy positiva. Confieso que, con la disautonomía ha sido, pues no difícil, porque gracias a Dios entré al programa sabiendo mi diagnóstico cuando ya estaba bajo tratamiento”, expresó entonces.

Ahora, varios meses después de darse a conocer el caso de Yuri, ha sido Maribel Guardia quien destapó que ella también padece la afectación. Fue al terminar su presentación en la obra El tenorio cómico cuando la actriz confesó el padecimiento que le impide que pueda tomar agua.

La artista recalcó que la enfermedad puede causar síntomas distintos en cada persona (Foto: Cuartoscuro)

La conductora de 62 años contó que se dio cuenta de que al hacer ejercicio y tomar agua se sentía “drogada” y después perdía el conocimiento:

“Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua”, narró.

Maribel explicó qué es lo que causa la ingesta de agua en su cuerpo y gracias a qué se mantiene hidratada: “El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas”.

Maribel se mostró preocupada por la fuerte sintomatología que presentó su amiga Yuri (Foto: Instagram @maribelguardia)

La vedette también destapó que se alarmó cuando se enteró de que Yuri había padecido fuertemente esta afección, que le provocó mareos y debilidad, se comunicó con la cantante quien le aclaró que su caso es distinto, pues presenta otros síntomas como una variación en su presión sanguínea:

“Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, ami ¿cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente”, narró.

En cuanto a la disautonomía, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó en 2021 un boletín para informar en qué consiste, con el objetivo de que las personas puedan identificar el padecimiento y tratarlo correctamente con ayuda de un especialista.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la enfermedad se debe a “una falla del sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastrointestinal”.

Maribel ha lidiado toda su vida con la disautonomía, sin embargo ha logrado controlar sus síntomas (Foto: Cuartoscuro)

Entre los principales síntomas de la disautonomía, destacan la taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y la visión borrosa. También es capaz de afectar a personas de cualquier tipo.

En caso de haber sido diagnosticado con el padecimiento se recomienda “no permanecer mucho tiempo de pie, moverse constantemente y contraer los músculos de las extremidades para estimular la circulación sanguínea y evitar el desvanecimiento”.

“Se debe comer cada dos o tres horas en pequeñas porciones; reducir el consumo de azúcares simples como refrescos y pasteles; cuidar la ingesta de sal y mantenerse hidratados con líquidos variados, como agua de coco, agua mineral y jugos para evitar que los síntomas se agudicen”, puntualizó la responsable de Nutrición Clínica en la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez.

