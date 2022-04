Ana Bárbara apoyó a Maribel Guardia tras declaraciones de José Manuel Figueroa

La "Reina Grupera" respaldó a Maribel Guardia (Fotos: Instagram/anabarbaramusic/@josemanfigueroa/@maribelguardia)

El caso de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa continúa escalando a nuevos terrenos no explorados, pues lo que parecía ser solo un mal entendido en redes sociales se ha convertido en una de las nuevas grandes peleas en el mundo del entretenimiento mexicano.

Aunque son pocas las personalidades que se han involucrado en el caso, la peculiar defensa de Maribel Guardia a la Reina Grupera provocó la furia del hijo mayor de Joan Sebastian pues mencionó que ella no tenía nada que ver en el caso y la protección pública de la conductora sobraba en la situación, por lo que ahora Ana Bárbara la ha defendido y hasta aseguró que es una de las mejores personas que conoce después de que ambas tuvieron en algún sentido un gran vínculo con él.

“Si voy a gastar mi voz es para algo que valga la pena (ya que estaba enferma). La amo, ella es una persona hermosa y más sensible que muchos que dicen ser así (señala a la prensa). No hay peor ciego en esta vida que el que no quiere ver”, agregó la intérprete de grandes canciones como Lo Busqué, Bandido y Que Poca a las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría.

La artista se ha caracterizado por ser atenta con sus fans (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

¿Cómo inició la disputa por derechos de autor de “Fruta Prohibida”?

José Manuel Figueroa en unos videos para redes sociales insinuó que él es el autor de la canción Fruta Prohibida, aún cuando de manera legal la hija de Don Antero Ugalde fue registrada como su creadora desde su lanzamiento en 2021. Aunque al principio La Reina Grupera trató de mantenerse al margen y evitaba responder sobre el tema, fue gracias a una entrevista para TV Azteca, donde se animó a dar una primera declaración que solo provocó el inicio de forma pública entre ambos.

“Necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero sí así fuera qué dijo eso, o sea con esas palabras, que esa canción era de él pues a mí lo que me provoca es machismo, ¿no?, porque ‘Ana Bárba no pudo escribir Fruta Prohibida’, pues claro escribí Fruta Prohibida, escribí Lo Busqué, escribí Que Poca, escribí No Es Brujería, escribí En Realidad de Ángela Aguilar y muchas otras desde hace más de 25 años. Mis obras están perfectamente en orden y registradas. Sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características y tan chingon* como es Fruta Prohibida [...] entonces no hay ninguna situación, por lo menos lo que es legal, de tipo ‘no la hizo ella’”, expresó.

El hijo de Joan Sebastian aseguró que la canción se la escribió cuando sentía amor por ella (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Tras estas declaraciones el cantante guardó el silencio y de una forma muy pacífica y tratando de no generar más controversia, el hijo de Joan Sebastian aseguró que el tema es suyo:

“Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra, se lo pedí hace dos o tres años y platiqué con ella para que me compartiera el crédito”, inició a relatar el cantante ante las cámaras del mismo matutino.

Maribel Guardia defendió a la "Reina Grupera" Foto: Cuartoscuro

Ante ello la popular conductora en TikTok, Maribel Guardia, salió en defensa de la Reina Grupera asegurando que la conocía bien y que por ello creía plenamente en que la canción era fruto de su gran talento. Por ello, José Manuel Figuero arremetió contra ello y ahora la noticia ha llegado a los oídos de Ana Bárbara, dejando ver que existe una gran unión femenina entre ellas.

