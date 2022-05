Maribel Guardia defendió a Vicente Fernández tras señalamientos de trucar carreras: “Nadie hace eso, ni amigos”

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @maribelguardia

Maribel Gardia defendió a Vicente Fernández ante señalamientos que lo posicionan como el presunto responsable de haber truncado la carrera de artistas mexicanos, recordó algunas experiencias de empatía que vivió junto al cantante y compartió su punto de vista respeto a la decisión que tomó El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por retirar El Último Rey del mercado.

Durante un encuentro con los medios, la actriz de 62 años se sinceró sobre las polémicas que giran en torno a la vida del Charro de Huentitán. Para comenzar, arremetió contra las personas que públicamente han tachado al cantante de haber interferido, de forma negativa, su paso por el medio y compartió algunos testimonios sobre cómo era realmente.

Maribel Guardia recordó que hace algunos años su hijo, Julián Figueroa, tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el reconocido intérprete durante una de sus últimas presentaciones en la Ciudad de México. De acuerdo con su relato, Vicente Fernández invitó al joven cantante a subir y elegir el tema de su preferencia lo que dio como resultado un dueto improvisado.

Julián Figueroa es fruto de la relación sentimental entre Joan Sebastian y Maribel Guardia. (Foto: @julian_f.f/Instagram)

“Pocos artistas comparten el escenario y de las últimas veces que lo vi en el Auditorio Nacional me vio y me dice: ‘¿Vienes con tu hijo?’, se voltea con Julián y le dice: ‘Súbete al escenario’. Por eso me choca cuando hablan de Vicente que dicen que era un egoísta y que quitaba del mapa a muchos cantantes”, declaró ante las cámaras del periodista de espectáculos Eden Dorantes.

Pero ese no fue el único acto de empatía que tuvo el Charro de Huentitán en su presencia, lo mismo ocurrió años atrás, cuando coincidieron en algunas giras. Según la actriz de Corona de lágrimas 2, el cantante llegó a brindar su apoyo a otros artistas que estaban dando sus primeros pasos en el medio ofreciéndoles cantar juntos en algunos conciertos.

“Me tocaba muchas veces, cuando cantaba con él, que digamos le decían que había un cantante y decía: ‘Mijo ¿quieres subirte a cantar?, súbete’ y lo subía [...] nadie hace eso, ni amigos, así que mis respetos para el señor”, agregó.

Vicente Fernández canta con su hijo Alejandro durante un concierto gratuito en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 16 de abril 2016. El astro de la música regional mexicana, Vicente Fernández, falleció el 12 de diciembre de 2021. (AP Photo/Marco Ugarte, archivo)

Los rumores sobre las intervenciones de Vicente Fernández en las carreras de algunos artistas surgieron hace varios años. Durante un encuentro con los medios, la cantante Julia Palma no solo comentó que era algo que “todo mundo sabíamos”, sino que también mencionó a Juan Valentín, Valente Pastor y Gerardo Reyes como supuestos afectados por las decisiones del Charro de Huentitán.

“Yo vi a uno de ellos llorar amargamente [...] pero son varios”, dijo.

Por otro lado, Maribel Guardia reiteró su cariño por el fallecido cantante al grado de considerarlo como “El grande de los grandes” y defendió a la dinastía Fernández ante la publicación de El Último Rey, biografía no autorizada del cantante escrita por Olga Wornat. Respecto a la decisión que tomó el IMPI de retirar los ejemplares de dicho libro, la actriz se solidarizó con la familia por lo ocurrido.

"El Último Rey" sirvió como base para la creación de "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", serie producida por Televisa Univision que es protagonizada por Pablo Montero. (Foto: EFE/Imelda Medina)

“Entiendo a su familia porque debe ser duro para una familia escuchar cosas, yo no he leído el libro, tampoco he visto la serie, así que no puedo opinar nada más que sí entiendo a su familia porque aman a su padre, es un gran ícono de México, ellos también habían vendido los derechos a otro lugar y ellos tienen esos derechos de su padre entonces si se ha de sentir feo”, declaró.

Hasta el momento tanto la escritora como Televisa Univision no se han expresado al respecto.

