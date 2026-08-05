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Camila Argumedo brilla con medalla de oro en la Natación Artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Diego Villalobos obtuvo la presea de plata dentro de la misma prueba en la rama masculina

Diego Villalobos obtuvo la presea de plata dentro de la misma prueba en la rama masculina. (Comité Olímpico Mexicano)
Diego Villalobos obtuvo la presea de plata dentro de la misma prueba en la rama masculina. (Comité Olímpico Mexicano)
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La natación artística arrancó con buenos resultados para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pues Camila Argumedo obtuvo la medalla de oro en la prueba de solo individual femenino, mientras que Diego Villalobos se adjudicó la plata en la categoría masculina.

Camila brilla en la piscina

Camila Argumedo brilla en la alberca de Santo Domingo 2026. (X: Olimpismo Mexicano)
Camila Argumedo brilla en la alberca de Santo Domingo 2026. (X: Olimpismo Mexicano)

Camila Argumedo se llevó la medalla de oro en la prueba de solo individual femenino de natación artística, tras una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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La mexicana presentó una rutina al ritmo de “Feeling Good” de Michael Bublé, que le permitió sumar un total de 233.9400 puntos, resultado de 95.0500 en impresión artística y 138.8900 en elementos técnicos.

Argumedo logró cautivar al jurado con la calidad de su presentación, mostrando control y precisión en cada movimiento. Su puntaje la colocó en la primera posición de la competencia, superando a la colombiana Emily Minante, quien se quedó con la medalla de plata, y a Kim Deiman de Aruba, que obtuvo el bronce.

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La actuación de Camila Argumedo marca un inicio positivo para la delegación mexicana en la disciplina de natación artística y refuerza el dominio regional de México en esta especialidad, donde se espera las sirenas nacionales se queden con el mayor número de medallas.

Diego Villalobos también consigue medalla

Diego Villalobos obtuvo el segundo lugar de la prueba. (REUTERS/Tingshu Wang)
Diego Villalobos obtuvo el segundo lugar de la prueba. (REUTERS/Tingshu Wang)

El mexicano Diego Villalobos, subcampeón mundial, se quedó con la medalla de plata en la prueba de solo individual masculino de natación artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Villalobos lideró la competencia durante gran parte de la final, pero en la última rutina fue superado por el colombiano Gustavo Sánchez, quien logró un puntaje total de 227.6908 y se llevó la medalla de oro.

Villalobos concluyó con una puntuación de 223.8658, resultado de una rutina sólida que le permitió mantenerse en la pelea por el primer lugar hasta el cierre de la competencia.

Sin embargo, el desempeño de Sánchez en la fase final inclinó la balanza a favor del representante colombiano, relegando al mexicano al segundo puesto. El podio lo completó el guatemalteco, quien sumó 171.4159 puntos y se quedó con el bronce.

La actuación de Diego Villalobos confirmó su calidad y consistencia como uno de los mejores exponentes de la natación artística en la región, pese a no lograr el título.

El resultado también refleja el alto nivel de competencia en la disciplina, donde los puntajes se definieron por pequeños márgenes y cada detalle resultó determinante para la clasificación final.

Villalobos continúa sumando logros para México en escenarios internacionales y su desempeño en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe refuerza su trayectoria como referente del equipo nacional.

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