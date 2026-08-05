Sheinbaum minimiza que trabajadores de programas del Gobierno no tengan seguridad social, pero analiza ofrecer prestación

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 5 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum minimizó la situación laboral de diversos trabajadores que prestan sus servicios a los programas de Gobierno, asegurando que a pesar de que no cuentan con seguro social son apoyados con una beca.

“Muchos de los sembradores o de los técnicos reciben apoyos como una beca. No tienen todos seguridad social. Ellos saben que es como una beca por determinado tiempo”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 5 de agosto en Palacio Nacional.

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Asimismo, la mandataria afirmó que las autoridades correspondientes están buscando la manera en que los empleados puedan tener acceso a este derecho que incluye servicios médicos, medicamentos, incapacidades, entre otras cosas.