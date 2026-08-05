Sheinbaum minimiza que trabajadores de programas del Gobierno no tengan seguridad social, pero analiza ofrecer prestación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum minimizó la situación laboral de diversos trabajadores que prestan sus servicios a los programas de Gobierno, asegurando que a pesar de que no cuentan con seguro social son apoyados con una beca.
“Muchos de los sembradores o de los técnicos reciben apoyos como una beca. No tienen todos seguridad social. Ellos saben que es como una beca por determinado tiempo”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 5 de agosto en Palacio Nacional.
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Asimismo, la mandataria afirmó que las autoridades correspondientes están buscando la manera en que los empleados puedan tener acceso a este derecho que incluye servicios médicos, medicamentos, incapacidades, entre otras cosas.
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