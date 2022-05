Raymix presentó a su nuevo novio: “Él es entrenador de gimnasio y eso me llama la atención”

El popular cantante presentó a su nuevo novio (Foto: Instagram/@raymixmusic)

La diversidad sexual ha dejado de ser un tema tabú y ante la apertura que existe en diversos programas de televisión y streaming, las celebridades también han decidido dejar de ocultar su vida personal por miedo a un rechazo por parte del público o principalmente de las empresas donde laboran, abriendo las posibilidades de tener mayor cantidad de famosos abiertamente LGBT+ en el mundo del entretenimiento demostrando que se puede triunfar sin fingir ser alguien más.

Este es el caso de Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido en la industria musical como Raymix, responsable del gran éxito musical Oye Mujer y que para muchos es considerado como el creador de la electrocumbia. Él se convirtió en uno de los primeros artistas del regional mexicano en hablar abiertamente al respecto de su sexualidad y aunque los detractores respecto a este tema jamás pueden faltar y más cuando su música está dirigida principalemnte a un público mayormente heterosexual, ahora tiene hasta la libertad de presentar mediáticamente a su nuevo novio.

En un reciente encuentro ante diversos medios de comunicación, Raymix fue cuestionado sobre quién era el chico que lo había acompañado a la presentación oficial del reality show del matutino más popular de Televisa, Hoy, que lleva por nombre Las Estrellas Baila En Hoy. Sin problema alguno, aseguró que era su nuevo novio, al cual tenía aproximadamente un mes de frecuentar en ese sentido y que cumplía con algunas de las raras características, que ya había confesado en ocasiones anteriores, que busca en un hombre.

Raymix, el primer artista musical abiertamente homosexual en llegar al número uno de popularidad en México EFE/ T6H Entertainment/

“Aquí lo traigo (señala a un chico del cual aún se desconoce su identidad), sí estamos saliendo, dejen que procesamos”, expresó antes de ser cuestionado “¿Qué tiene de extraño que te gustó?, porque ya ves que te gusta la gente extraña, como tú dijiste”, a lo que respondió: “Sí, así es. Pues sí, es rarito este muchacho verdad ja,ja,ja. Pero estamos saliendo, seguiremos saliendo”.

El cantante de otros grandes éxitos musicales como ¿Dónde Estarás?, Ángel Malvado y Te Voy A Conquistar no dudo en dar más detalles sobre quién era su nuevo novio, a qué se dedicaba y cuánto tiempo llevaban saliendo: “Él es entrenador de gimnasio entonces pues eso me llama la atención, me va a poner mamal*n, quizá. Llevamos como un mes o mes y medio, pero estamos saliendo apenas”, agregó.

Raymix es responsable del clásico "Oye Mujer" EFE/David Amador Rivera/Archivo

Aunque el cantante contestó todas las lamentables preguntas que la prensa le hacía de manera muy morbosa, como por ejemplo hablar sí le daba “sus buenas estiramientos”, que sí estaba “guapo” o sugerencias para insistir sí realmente era “su galán”, en redes sociales ya comenzaron a llegar los primeros comentarios sobre cómo la prensa aborda las relaciones LGBT+ de los famosos, ya que no son tratadas de la misma manera en que se le pregunta a los heterosexuales, a pesar de que en ambas situaciones el interés por tener un contenido “rentable” es la prioridad.

Tienen un mes y medio de salir

“En pleno siglo XXI y los periodistas hombres piensan que están en el colegio como si fueran adolescentes molestando a un par de chicos que se atreven a confesar su amor públicamente, que lamentable”. “Su novio se veía súper nervioso, como sacado de onda y todo fue por culpa de esos reporteros que no dejaban de decirle que sí estaba guapo y que sí era su galán del Ray”. “A las parejas hetero de famosos no se les incomoda así, tal vez en todos los sentidos la intención es conseguir algo que venda para las televisoras, pero aquí hay acoso, se nota en las preguntas que le hacen a Raymix y la forma amigable pero incómoda en que las contesta”, expresaron en redes sociales.

