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Paty Chapoy arremete contra Melanie Pavola por su presunta relación extramarital con J Balvin: “qué desagradable”

La conductora de Ventaneando criticó al aire los señalamientos de la influencer mexicana sobre un supuesto episodio con el cantante colombiano y pidió cerrar el tema en plena transmisión

Collage de dos escenas. Izquierda: mujer sentada en sillón con micrófono, gesticulando. Derecha: hombre con bandana besa a mujer con tatuajes.
“¿En qué mundo estamos viviendo que una persona como esta hace unas declaraciones muy desagradables?” (Captura de pantalla Tv Azteca/ @melaniepavola)
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Paty Chapoy y el panel de Ventaneando reprobaron este miércoles las declaraciones de Melanie Pavola, la influencer mexicana que aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el cantante colombiano J Balvin mientras su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, estaba embarazada de su primer hijo.

“¿En qué mundo estamos viviendo que una persona como esta hace unas declaraciones muy desagradables?”, cuestionó Chapoy al aire. La conductora del programa de espectáculos de TV Azteca cerró el tema con una petición directa a sus compañeros: “¿Qué les parece si hablamos de otra cosa y ya?”

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Melanie Pavola hace contenido regularmente en redes sociales (@melaniepavola/Instagram)

El debate en Ventaneando

Una mujer de cabello corto, sentada en un sillón claro, viste camisa blanca y top lila, con un micrófono. Sus manos están unidas. Fondo con estanterías y adornos
Chapoy cerró el debate con un suspiro y una sentencia sobre Pavola: “Habla muy mal de ella”. (Ventaneando/Tv Azteca)

La conductora Linet Puente presentó el caso al panel: “Estamos hablando de Melanie Pavola, que es esta influencer que tiene 2,5 millones de seguidores. Hace contenido para adultos, que resulta que está vinculada a J Balvin. Ella acusa a J Balvin de haber tenido una relación de infidelidad”.

Puente añadió el detalle que más indignó a sus compañeros: “Fue decente, porque lo dejó cuando se enteró que estaba embarazada la esposa, por Dios”.

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Ricardo Manjarrez reconoció la responsabilidad del cantante, pero cuestionó la motivación de Pavola: “En caso de que haya sido verdad, J Balvin por supuesto que tendrá su culpa, su responsabilidad. Pero también la otra chica, ¿qué necesidad? Además, ya pasaron tantos años. ¿Qué es lo que pretendes con salir a presumir que te echaste a J Balvin?”

Pedro Sola apuntó a las consecuencias para la familia: “La esposa de este cantante está embarazada y esto puede ocasionar que se rompa el matrimonio, bueno, la pareja”. Chapoy lo interrumpió: “No lo sabemos y no nos importa, Pedro”.

Chapoy cerró el debate con un suspiro y una sentencia sobre Pavola: “Habla muy mal de ella”.

Quién es Melanie Pavola y qué dijo

Mujer con cabello castaño y mechas rubias. Tiene ojos claros. Viste una prenda color piel y está recostada. Se observa una almohada blanca
Ante los comentarios de sus seguidores, respondió: “Ellos no estaban casados” y, más tarde, calificó al cantante de “infiel”. A quienes sugirieron que las imágenes podían ser falsas, replicó: “Más IA es la envidia que sienten”. (@melaniepavola)

Pavola es una modelo e influencer mexicana de 35 años con 2,5 millones de seguidores en Instagram y presencia en plataformas de contenido para adultos. La polémica estalló cuando publicó en esa red social fotografías antiguas junto a J Balvin, aparentemente tomadas en un camerino, acompañadas por un fragmento de la canción Ambiente del propio artista.

Ante los comentarios de sus seguidores, respondió: “Ellos no estaban casados” y, más tarde, calificó al cantante de “infiel”. A quienes sugirieron que las imágenes podían ser falsas, replicó: “Más IA es la envidia que sienten”.

La controversia escaló con la difusión de un audio en el que Pavola relató un supuesto encuentro en Nueva York, ocurrido entre 2020 y 2021, periodo que coincide con el embarazo de Ferrer. En el material, la influencer afirma: “Hacemos lo de nosotros y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada’”. Según su versión, recogió sus cosas de inmediato y luego contactó a Ferrer para contarle lo ocurrido y ofrecerle disculpas.

Las afirmaciones de Pavola son declaraciones hechas por una sola de las partes. No existe confirmación independiente de los hechos que relata.

La pareja en el centro de la tormenta

Su hijo Río nació el 27 de junio de 2021. Balvin anunció el nacimiento con un mensaje en X que decía: “Querido Río...”. El cantante incluso lanzó una canción homónima dedicada a su familia, considerada una de sus producciones más personales. REUTERS/Daniel Cole
Su hijo Río nació el 27 de junio de 2021. Balvin anunció el nacimiento con un mensaje en X que decía: “Querido Río...”. El cantante incluso lanzó una canción homónima dedicada a su familia, considerada una de sus producciones más personales. REUTERS/Daniel Cole

J Balvin, de 41 años, y Valentina Ferrer, de 32, mantienen una relación desde 2018. El cantante colombiano conoció a la ex Miss Argentina en ese año; en ese momento, Ferrer tenía pareja y Balvin respetó la situación. Dos años después, cuando ella terminó esa relación, comenzaron su vínculo.

Su hijo Río nació el 27 de junio de 2021. Balvin anunció el nacimiento con un mensaje en X que decía: “Querido Río...”. El cantante incluso lanzó una canción homónima dedicada a su familia, considerada una de sus producciones más personales.

Semanas antes de que estallara el escándalo, Balvin declaró en Despierta América que deseaba tener una hija: “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y lo permite”. Ferrer, por su parte, respondió a seguidores que le preguntaban si ampliaría la familia con un escueto: “Vamos a ver qué pasa”.

La reacción de Valentina Ferrer

Colombiamoda 2026 apuesta por una semana completa y pone a J Balvin en uno de sus momentos más esperados - crédito @jbalvin/IG
J Balvin, en tanto, no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el caso, según informó Semana. @jbalvin/IG

Ferrer no respondió directamente a las acusaciones de Pavola, pero reapareció en redes sociales con una publicación junto a su hijo Río. Ante un comentario de un seguidor que escribió “J Balvin, ven a ver, estamos esperando su comentario”, la modelo respondió con humor: “Díganle que le abrimos el concierto”, acompañado de emojis de risas.

En el pie de foto de esa publicación escribió: “Nos fuimos. Un poco de todo de estos días. La wacha, la mother y la modelo”. Varias seguidoras le expresaron apoyo, a lo que Ferrer respondió con agradecimiento. J Balvin, en tanto, no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el caso, según informó Semana.

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