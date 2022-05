Cómo nació la historia de amor de Mara Patricia Castañeda y su nuevo esposo: “El día más feliz de mi vida”

La periodista mantuvo contacto telefónico con su esposo durante un año antes de invitarlo a salir (Foto: Ig figurinx)

Mara Patricia Castañeda sorprendió a su público al hacer público que volvió a unirse en matrimonio, esta vez con Iván Martínez Urbina, tras siete años de conocerse y dos de haberse comprometido.

La directora de Televisa Espectáculos se unió civilmente el pasado 30 de abril, pero ha sido hasta este 22 de mayo que compartió un video que brinda detalles de cómo empezó la relación, cómo se fue desarrollando y la manera en que se lleva con su ahora esposo.

Y es que el hecho llama la atención del público, pues la titular de En casa de Mara había mantenido su relación en bajo perfil, siendo que años antes fue muy publicitado su matrimonio con Vicente Fernández Jr., hijo del fallecido Charro de Huentitán, con quien estuvo casada desde 2008 hasta 2015, año en que conoció a su actual marido.

Iván Martínez Urbina labora como gerente del club nocturno (Foto: Ig figurinx)

“Como en todo en la vida siempre hay un inicio, quizá el que nunca pensamos, el que nunca vivimos, y hasta en el peor de los casos, el que nunca llegará. Esta historia comenzó en el 2015 por la inquietud de una jovencita por conocer uno de los 100 antros más importantes del mundo, mi sobrina Alejandra. Llamé a Pedro Torres, querido amigo y accionista del Ragga para solicitarle apoyo”, se oye a la periodista en su video titulado: “El día más feliz de mi vida, ¡por fin llegó!”.

La presentadora reveló que debido a la petición de su sobrina, pudo conocer el centro nocturno de la Ciudad de México, donde fue atendida por su actual esposo, quien funge como gerente del lugar.: “Fue un viernes 14 cuando me encontré con mi destino sin ni siquiera saberlo”, dijo la comunicadora de 56 años.

Por su parte, el empresario narró cómo vivió ese primer acercamiento con su hoy esposa: “Ese día recibí la llamada del dueño del lugar solicitándome recibir a la licenciada Mara Patricia Castañeda, dejé indicaciones para que el personal de seguridad y cadena me avisaran en cuanto llegara para salir a recibirla. La atendí como a cualquier cliente, al final me pidió mi número de celular para volver, le encantó el lugar y me parece que el gerente también”.

La pareja tuvo la oportunidad de viajar para conocerse más (Foto: Ig figurinx)

Y tras un año de contacto telefónico con la reportera, finalmente ella lo invitó a una alfombra roja de algún evento del medio del espectáculo: “Gustoso acepté, y de ahí la llevé a cenar a La 20, una cantina en Antara, donde por cierto aún está su fotografía”.

Entonces volvieron al antro y “gracias a los DJs de la cabina, le di un beso, pero cuál fue la sorpresa que al llevarla a su casa tuve que decirle yo quería una relación en serio con ella, a la antigua me le declaré. Mara también sorprendida me dijo brevemente ‘Sí”, continuó el hombre.

Así iniciaron la historia de amor que se fue desarrollando hasta que en julio de 2020, en plena pandemia, Mara recibió el anillo de compromiso en un viaje a Tulúm, Quintana Roo. “Nuestra relación estaba en otro punto, en julio de 2020, dentro de un melón, estaba una cajita negra, sí, era el anillo de compromiso”, dijo la comunicadora.

La comunicadora conoció a Iván Martínez en el club nocturno "Ragga", en la Ciudad de México (Foto: Archivo)

“Han pasado cinco años de decisiones personales, y con familia, preocupaciones, viajes de trabajo y de fechas especiales, acomodamientos personales, temblores, enfermedades y hasta una pandemia”, añadió Iván.

Tras casi dos años del compromiso, la pareja por fin se pudo unir en matrimonio en una discreta recepción con apenas cuatro testigos: “Escuchamos los consejos de nuestras hermanas y también a nuestro corazón”, fue así que tomaron la decisión de contraer matrimonio por lo civil este 30 de abril.

“No había mucho más qué pensar, lo que más deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia, aquí el resultado”, dijo Iván Martínez.

A la unión acudieron “sólo cuatro testigos, cuatro cómplices, y hoy, las dos familias juntas...Nunca pierdan la esperanza y la fe, Dios los bendiga”, remató la periodista de espectáculos.

