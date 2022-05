Mara Patricia Castañeda se casó por segunda vez tras su fallida relación con Vicente Fernández Jr.

Así se veían los novios, Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez (Foto: Instagram/@figurinx)

El mundo del espectáculo mexicano festejó en redes sociales la noticia de la boda de Mara Patricia Castañeda y el empresario Iván Matínez Urbina. Aunque la unión civil no ocurrió recientemente, ya que pasó el 30 de abril pero se mantuvo en gran secreto, la fotografía del momento y su confirmación rápidamente se volvieron virales.

El primero en compartir la imagen donde ambos posan de manera sonriente, mientras se abrazan y se dejan ver sus nuevos anillos de compromiso, fue él, que a pesar de no poner un pie de foto con grandes palabras y declaraciones, colocó un emoji de corazón y de la misma manera ella respondió. En dicha publicación compañeros de la televisora de San Ángel reaccionaron como los periodistas Ricardo Escobar y Jorge Ugalde.

Por su parte, la “casa” de la periodista del género “rosa” compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje para los recién casados así como más detalles sobre la unión civil, demostrando su apoyo incondicional pese a que en el pasado existieron rumores de un posible roce entre los ejecutivos y ella por la realización de contenido para YouTube y no para Televisa Univision -muy al estilo de Adela Micha-.

“Televisa Espectáculos comparte y se une la felicidad de Mara Castañeda e Iván Martínez... 5 años de novios y 2 de compromiso. Una unión para toda la vida desde el 30 de abril 2022. ¡Muchas felicidades!”, escribieron como pie de foto la televisora más popular de México, generando una gran cantidad de felicitaciones por parte de colegas, artistas y fans.

“Muchas felicidades Mara, sabía que podías encontrar el amor otra vez”. “Sin querer porque tu no eres actriz o cantante pero también tuviste tu final feliz tipo de cuento de hadas o de telenovela, como de esas de las que has hablado y escrito durante años para Televisa en tus reportajes o programas especiales”. “Son raras las periodistas de espectáculos que nos caen bien pero tu sin duda eres muy profesional y agradas, por algo te llevas bien con Pati Chapoy a pesar de no ser de la misma televisora y hacer lo mismo”, escribieron en los comentarios de la fotografía.

En la imagen se observa a Mara Patricia Castañeda con traje sastre color marfil y un ramo de flores blancas y rosas, así como un tocado que le recogia el cabello; a su lado posa su ya esposo, Iván Martínez, quien aparece con un sencillo atuendo, conformado por un saco negro y una playera blanca.

Fue desde el verano del 2020 cuando Iván Martínez le propuso matrimonio a Mara Patricia Castañeda durante una romántica velada en Tulum, Quintana Roo. Debido a la pandemia la boda se retrasó, pero la periodista ya había hablado de lo mucho que anhelaba el momento: “Es la esperanza de encontrar a una pareja para los últimos años que te quedan, muchos o pocos”, declaró Mara para el programa matutino Sale el Sol.

Ésta es la segunda boda de Mara Patricia Castañeda. La primera vez lo hizo con Vicente Fernández Jr., hijo del fallecido Charro de Huentitán. La pareja anunció su divorcio en 2015 después de siete años de vida en común, desde entonces llevan una cordial amistad e, incluso, la periodista continúa conviviendo con la familia Fernández como fue en el funeral del cantante, donde incluso se sentó a lado de su ex suegra, Doña Cuquita Abarca.

En ese mismo momento, la situación para Vicente Fernández Jr. y Doña Cuquita escaló a un gran grado en redes sociales, pues los supuestos privilegios que tuvo la comunicadora sobre otras televisoras como TV Azteca -el bochornoso momento que vivió Flor Rubio-, dejando ver que el cariño y relación se mantiene.

