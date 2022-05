Pepillo Origel respondió a las acusaciones de Sylvia Pasquel por comentarios sobre Silvia Pinal

(Fotos: Instagram @juanjoseorigel//@sylviapasqueloficial)

Luego de que Sylvia Pasquel arremetiera en contra de Juan José Origel por haber hecho comentarios en contra de los hijos de la primera actriz por permitirle trabajar en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, el presentador le respondió, asegurándole que es muy cercano a la histrionisa y siempre ha mostrado su preocupación por ella.

El pasado 13 de mayo Sylvia Pasquel le reclamó a Pepillo Origel que haya presumido haber sido un amigo muy cercano de Silvia Pinal, pues supuestamente no se había preocupado por la actriz ni estar con ella en más de seis meses, pero sí criticaba su trabajo.

“Escucho los comentarios de Pepillo Origel, ‘yo que soy intimo amigo de Silvia, ella no tiene que estar haciendo esto’, antes de la comida que vino nada más a criticar, hacia más de seis meses que no veía a mi mamá y que no le hablaba por teléfono”, dijo la hija de Silvia durante una entrevista con Javier Poza.

Silvia Pinal sólo pudo presentarse en dos ocasiones en la obra de teatro que protagonizaba (Foto: Instagram)

En este contexto, según reportó TV Notas, Origel se defendió a través de su programa Con Permiso, donde aseguró que las palabras de Pasquel son mentiras, pues él está al pendiente de Pinal. Según relató, diario llama a la asistente de la primera actriz para saber si puede hablar con ella, pero en algunas ocasiones la protagonista de El Inocente se encuentra descansando, por lo que prefiere no molestarla.

También mencionó que sí ha salido a comer con Silvia, contrario a lo que mencionó Pasquel cuando se molestó por las críticas que recibió durante la segunda función de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!.

“Mi querida Sylvita, con todo lo que quiero a Sylvita Pasquel, dijo que yo no le hablaba, ni que la iba a visitar. Tú no te das cuenta, yo todos los días o casi todos los días hablo con su asistente, ¿por qué? Porque si la señora está cansada, está acostada, está dormida, no la voy a molestar, pero todos los días hablo a ver cómo está desde la pandemia y desde antes; se vino la pandemia, a poco iba a ir yo... y con todo y eso dos veces me la llevé a comer”

Sylvia se molestó debido a los rumores que surgieron entorno a su familia y la salud de Silvia Pinal (Foto: Instagram/sylviapasqueloficial)

El conductor finalizó su mensaje haciendo hincapié en que guarda cariño y respeto por Silvia y por ello es que desmintió los comentarios de la hija de la primera actriz. “Yo adoro, respetó, y quiero mucho a la Señora Pinal”, dijo Pepillo.

Todo comenzó debido a que Juan José Origel habría sido de los primeros en comentar que no le parecía prudente que la protagonista de Viridiana estuviera en una obra de teatro a sus más de 90 años y en las condiciones en las que tenía que salir al escenario.

Esta crítica luego se sumó a las de otros presentadores que principalmente señalaban a Sylvia y a Luis Enrique Guzmán por haber aceptado que su mamá volviera al teatro.

Los hijos de la histrionisa prefirieron que ya no se presentara en el teatro debido a las críticas que hubo (Foto: Cuartoscuro)

Origel, en aquella ocasión, también recalcó que es una gran amigo de Silvia, constantemente viajaban juntos, comen juntos y se hablan por teléfono, lo que habría hecho molestar a Pasquel.

Sylvia también señaló que Gustavo Adolfo Infante había sido otro de los presentadores que la habían criticado sin antes conocer cómo es su familia o en qué está trabajando cada uno. Asimismo, mencionó que el titular de De Primera Mano no debía opinar sobre las actividades de su madre en el teatro y culparla a ella por permitirle volver a la actuación.

