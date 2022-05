Pepillo Origel se disculpó con Laura Zapata por desear que su abuela fuera “recibida por Dios”

El presentador pidió disculpas a Laura por el comentario que hizo sobre Eva Mange, abuela de la actriz

Luego de que se creara una polémica en torno a un comentario que hizo Juan José Origel hablando de la salud de la abuela de Laura Zapata, Eva Mange, el presentador publicó un video pidiendo disculpas a la actriz.

El miércoles de mayo Laura Zapata compartió a través de sus redes sociales que Eva Mange, de 104 años de edad, tuvo que se internada en un nosocomio debido a que sufrió de un cuadro de anemia.

Junto a su mensaje, publicó una fotografía de su abuela desde la cama de un hospital. “Aquí estamos en el proceso. Agradecemos de todo corazón sus oraciones. Gracias, gracias, gracias por el cariño”, se lee en su cuenta de Twitter e Instagram.

Los internautas enviaron comentarios de apoyo esperando por la pronta recuperación de Mange, sin embargo, el comentario que más llamó la atención fu el de Juan José Origel, quien aseguró que esa “ya no es vida” y deseaba que “Dios la recibiera”.

Con esta foto Laura informó que su abuela estaba teniendo una buena recuperación (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido!”

El mensaje causó controversia y, a las pocas horas, Laura respondió molesta, señalándole que no debía lanzar este tipo de comentarios, pues escribió: “La verdad es incomprensible tu comentario, quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”

Origel decidió no quedarse callado, motivo por el que este 20 de mayo publicó un video en su cuenta de Instagram, a través del cual habló de la gran admiración y cariño que siente tanto por Eva Mange como por Laura y recordó lo que ha vivido con ellas, pero también aprovechó para disculparse por sus palabras.

“Laura, tienes muchos años de conocerme. Conocí a tu abuela, Eva Mange, desde hace mucho tiempo; fui a sus cumpleaños, hablaba yo con ella. Le tengo un cariño muy muy especial por que ha sido una gran mujer y fue una gran abuela”, comenzó su video.

Eva Mange, de 104 años, necesitó de donadores de sangre para ser tratada y darla de alta (Foto: Instagram: @laurazapataoficial)

Agregó que su comentario no buscó decirle que Mange se tenía que morir o que es momento de que parta de este mundo, sino hacerle saber a la gente que la señora estaba sufriendo y estaría mejor en otro lado.

“Y el que yo haya dicho que Dios la recogiera, no es que yo le este pidiendo a Dios porque se vaya, pero que es de tristeza que me da que a sus 104 años la señora esté sufriendo como lo ha estado sufriendo. No nada más es decirle a Doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que está mejor en otro lado, pero discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname”

Pepillo aseguró que es amigo tanto de Laura como de Eva, por lo que lamentó que sus palabras se malinterpretaran (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

Para cerrar su video recalcó que está muy apenado por lo que Zapata pudo haber pensado por su mensaje y buscó hacer las pases con la actriz repitiéndole sus disculpas y deseándole lo mejor.

“Nunca, no soy nadie yo para decir si vive o no vive, que se vaya o no se vaya, que Dios quiera y qué bueno que te tiene a ti para que la cuides, perdón y que Dios te bendiga y que Dios bendiga a doña Eva”, finalizó.

Decenas de internautas aplaudieron la reacción de Juan José Origel y la forma en que se disculpó por sus palabras, pero, hasta el momento, Laura Zapata no ha respondido al video.

