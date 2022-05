Eugenio Derbez mostró deseos de producir bioserie de Carmen Salinas; lanzó indirecta a Televisa por “El último Rey”

Eugenio mostró deseos de producir bioserie de Carmen Salinas (Fotos: Instagram/@ederbez/@televisa)

La familia Derbez se ha convertido en una de las más populares en México y algunos países de habla hispana gracias al talento que sus integrantes han demostrado en los diversos proyectos en los que han participado, las relaciones mediáticas que tienen con otros famosos e incluso hasta las grandes polémicas que se han generado en torno al ámbito político en que se han envuelto en las últimas semanas.

Pese a ello, Eugenio Derbez se encuentra de nuevo en México y aunque sus participaciones y entrevistas para diversos medios de comunicación ya han causado gran revuelo, una reciente participación del actor de CODA: Señales del corazón -ganadora a Mejor Película en los Oscar 2022- para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, ha emocionado a muchos, pero también ha provocado que otros cuantos aseguren que sus palabras son una indirecta para Televisa Univision, televisora que en México lo tiene vetado por su participación en Sélvame del Tren -la cual busca retomar los inicios del proyecto en el Tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar daños en materia ecológica-.

Según Eugenio Derbez, esta vetado por su particpación en "Sélveme del tren" . REUTERS/Danny Moloshok

El popular comediante se encuentra en México promocionando la película The Valet, última producción en la que participó la intérprete que brilló en la época del Cine de Ficheras, Carmen Salinas, la querida primera actriz que falleció recientemente después de luchar por su vida por varias semanas de una manera inesperada. Por ello se le preguntó si le gustaría producir su bioserie y su respuesta dejó impactado a más de uno.

“No es mala idea, podría ser pero tendría que ser una bioserie que esté basada en la verdad y muy bien documentada, no al vapor. Me encantaría hacerla, digo, fue sugerencia de ustedes porque luego van a decir ‘Eugenio quiere hacerla’, no. A mí me encantaría también hacerla porque la relación que tengo con la familia ahorita es muy buena”, expresó.

Carmen Salinas falleció en el 2021 (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Rápidamente sus palabras se viralizaron, pues lo que parecía solo ser un comentario sobre el posible proyecto, terminó siendo una indirecta a la televisora de San Ángel que, según él, lo tiene vetado en México pero no en Estados Unidos.

“Cuando dijo ‘una bioserie que esté basada en la verdad y muy bien documentada, no al vapor’, amigos ese sentimiento fue más que claro, es más ni una ex novia te lanza una indirecta tan directa como esa”. “Que una bioserie no está hecha al vapor dice Eugenio, ja, ja, ja, ¿alguien más notó la súper indirecta que Derbez le mandó a robavisa y su serie de dos pesos sobre Vicente Fernández”. “Se le notó a Eugenio que está más que enojado por lo que Televisa le ha hecho en México porque eso claro que iba para El último Rey, Juan Osorio y todos los que están detrás de ese pésimo proyecto”, escribieron en Twitter.

Eugenio considera a Carmen como una madre (Captura: @ederbez/Instagram)

Durante su encuentro con los medios en la alfombra roja de su última producción en colaboración con la plataforma de streaming Star+, donde el renombrado Eugenio Derbez aprovechó su estadía en la Ciudad de México para hablar ante las cámaras de la participación de la primera actriz mexicana, no dudó en dejar unas emotivas palabras para la que considera su segunda madre.

“Estoy muy emocionado y me siento muy bendecido de haber estado en la última película de Carmen Salinas. Ella tenía muchas ganas de verla terminada, pero desafortunadamente no se dieron las condiciones; ella falleció cuatro o cinco meses antes de que se terminara de filmar”, comentó.

