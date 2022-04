Merle Uribe fue atacada por una vecina: “Con unos ojos de loca me retorcía las manos”

Merle Uribe está otra vez en medio de la polémica, pues la vedette, mayormenete recordada por sus trabajos en el ambiente artístico en las décadas de los 70 y 80, cuando incursionó en el llamado cine de ficheras, tuvo que acudir donde las autoridades a denunciar que una vecina la agredió físicamente.

La actriz declaró que fue víctima de violencia física por parte de una mujer “a quien nunca había visto en la privada” donde vive en la playa -la cual no especificó-, cuando, en medio de sus labores de jardinería en compañía de su perrito de raza Chihuahua, el animal le ladró a la vecina provocando su molestia, sin embargo la mujer siguió siu camino.

“Aquí muy sacada de onda, muy triste y muy mal. Estaba yo en mi jardín aquí en donde vivo y pasó una señora con una carriola y mi perrito, el más chiquito, es un viejito, que no pesa ni tres kilos y no puede ni subir ni un escalón, ella alega que mi perrito le ladró, sí, pero no le hizo nada, no puede, si no tiene ni dientes. Ahí quedó, ella se fue”, contó en el programa De primera mano.

Tras retomar sus actividades en el jardín, a los pocos minutos regresó la vecina sin que Merle sospechara que le provocaría graves lesiones en el brazo. “De repente yo me volví a sentar en el jardín y veo que regresa... yo dije ‘bueno, ¿a qué?’, si yo hubiera sabido que me iba a agredir pues me meto a mi casa. Como yo no soy así, no pensé que me fuera a llegar a violentar, a agredir, a insultar, yo soy una persona de la tercera edad y ella es una persona de 34 años porque eso le dijo a la policía” contó en el programa De primera mano.

Merle mostró al aire una enorme herida que comienza a cicatrizar, y dijo que su vecina la agredió solomente porque su perrito, que “ya está viejito”, le ladró. La vedette expresó que en un principio no quería acudir con las autoridades pues con su experiencia le huye a la violoencia. Sin embargo acudió a levantar una denuncia a la Fiscalía de su localidad en contra de Laura ‘N’, quien ahora ya cuenta con una orden de restricción que no le permite a la mujer acercarse a menos de 100 metros de la actriz.

Además, Merle deberá esperar 8 días más, para que en total sean 15, y ver si su herida sana, ya que de lo contrario, la denuncia legal en contra de su vecina tomaría otro rumbo.

“Me la hizo con las manos, pero ahoirta ya no está como estaba, medio que va mejorando... Nadamás porque mi perrito le ladró eso es todo. Yo vivo en la playa, ahí está la denuncia, fui a denunciarla penalmente a la fiscalía. Yo vengo huyendo del maltrato, yo estaba muy tranquila aquí hasta que esa tipa, con unos ojos de loca, me empezó a retorcer las manos, las dos, porque también aquí tengo unos moretones”, añadió.

“Ya tiene una orden de restricción, no se puede acercar a menos de 100 metros de mí, ni de mis mascotas ni de mi casa....se tienen que esperar a ver si la herida sana antes de 15 días, no creo que sane porque ya lleva 8 días. Si no sana antes de 15 días entonces ya se procederá copmo dicte la ley, pero mira cómo me dejó”, denunció la actriz, quien dijo desconocer a su vecina.

“Me amenaaza y me dice ‘tú no sabes quién soy yo’. Y yo la verdad, aquí en la privada somos muchas casas y no todos nos conocemos, sí se me hace muy mala onda que le falten el respeto a una persona de la tercera edad que además no hizo nada”, dijo entre sollozos la vedette.