Merle Uribe quiere aparecer en bioserie de Vicente Fernández: “Fui parte de su vida”

El romance terminó cuando Merle se casó con el futbolista Héctor Tapia, padre de sus hijos Foto: Archivo

A los pocos días que Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre de 2021, una famosa dio de qué hablar al recordar el amorío que vivió con el fallecido charro en su juventud, a finales de los años setenta e inicios de los ochenta.

Se trata de la actriz Merle Uribe, quien recordó la relación que sostuvo con el artista jalisciense por algunos años, la que comenzó cuando ambos participaron juntos en la película Picardía mexicana 2.

Pero cabe destacar que por entonces, el intérprete de Por mujeres como tú ya tenía varios años casado con María del Refugio, la conocida Cuquita Abarca, por lo que las declaraciones de la actriz fueron tomadas como “fuera de lugar y faltas de sensibilidad”.

La actriz Merle Uribe señaló a ex ejecutivo de Televisa de pedir favores sexuales a cambio de protagónicos en telenovelas (Foto: Instagram @merle_uribe)

Aunque esta noticia no es nueva, pues Merle ya había contado anteriormente, en 2008, que había sostenido un romance con el artista, tras el fallecimiento de Chente, según sus detractores, la imprudencia fue mayor.

Ahora, y en medio de las grabaciones de las dos bioseries que se preparan para contar la vida del charro de Huentitán, la actriz expresó su deseo porque la historia que vivió al lado del cantante se vea reflejada en la trama, pues, asegura, fue “parte de su vida”.

En específico, Merle se refirió al trabajo que está desarrollando Juan Osorio para Televisa, El último rey: el hijo del pueblo, en el cual expresó su deseo por que se cuenten los detalles de esta controvertida relación.

“Sí me gustaría que sacaran el pedazo que viví con él, el tiempo que trabaje con él y tuvimos un romance, no viví con él, obvio”, expresó la actriz para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Merle Uribe reveló su romance con Vicente Fernández en 2008, casi 30 años después de que ocurrió Foto: Archivo

Sin embargo, también aseguró que no le afectaría en nada si no es nombrada en la anunciada bioserie basada en el libro El último rey, de la periodista argentina Olga Wornat: “Porque realmente formé parte de su vida, pero realmente sino me sacan no pasa nada, yo sé lo que viví, yo sé que formé parte de su vida y realmente no habría ningún problema”.

Asimismo, Merle se mostró dispuesta a, de ser requerida, contar anécdotas vividas al lado del recordado artista, quien hace unos días habría cumplido 82 años.

“A mí no me han hablado para preguntarme nada, si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví, y con mucho gusto, porque ya ves que hay gente que en otras series dice ¡ay no!, que no hablen de mí, y hasta hacen firmar contratos, a mí no me importaría”.