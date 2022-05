La Casa de los Famosos: Ivonne Montero destapó su caótica relación con Eduardo Rodríguez

Fotos: Ig/@ivonnemonteroof Ig/@eduardorodrigueztv

Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez tuvieron un romance de años que no terminó de la mejor manera; sin embargo, la relación se mantuvo en secreto hasta que la actriz se lo contó a Luis Potro Caballero al interior de La Casa de los Famosos en su segunda temporada.

El reality de Telemundo permite a sus televidentes monitorear las 24 horas lo que ocurre al interior de la casa, es por esto que los fans pudieron recuperar clips de la transmisión en vivo mientras hacía la confesión.

La relación de Ivonne Montero con el actor de la telenovela Rebeca duró seis años y se mantuvo en secreto por petición de Eduardo Rodríguez, ya que en ese momento tenía novia.

Aunque la historia entre ambos ya terminó, a Montero le soprendió descubrir algo más de su ex pareja en medio del reality, pues el actor aseguró para las cámaras de La Casa de los Famosos que nunca se relacionaría con una mujer que tenga hijos, sin embargo, eso lo hizo mientras estuvieron juntos.

Ivonne Montero le contó a Luis Potro Caballero los pormenores de la relación.

“Claro, me vengo a sorprender de cositas que de pronto el dijo una vez que estuvimos platicando (en La Casa), dijo que el nunca andaría con una mamá y me vengo a enterar acá, y yo digo ‘¿Por qué nunca me lo dijo?’”, le comentó Ivonne Montero a Luis Potro Caballero después de lavar los trastes.

Además, Eduardo Rodríguez habría generado un apego ansioso en Ivonne Montero pues aparecía y desaparecía constantemente de su vida, causando confusión en la actriz. A pesar de todo, ella contó que nunca tuvo pareja en ese momento para, en parte, respetar su relación con él.

“Yo le decía ‘¿Por qué no aceptas que estás enamorado de mí e intentamos algo bien?’ y de repente se iba, entonces yo le escribía pero ya no me contestaba y yo en todo ese tiempo nunca tuve pareja, yo lo entendía en ese momento y pues me gustaba, pero ahora siento que eso ya pasó y lo quiero mucho”.

Aunque al principio Ivonne Montero aceptó iniciar una relación abierta y sólo tenían encuentros casuales, ella comenzó a involucrarse emocionalmente, lo cual le causó conflicto, ya que él le decía que no se tomaba tan en serio el romance. Al mismo tiempo, él aún mantenía encuentros o relaciones con otras mujeres, lo cual no le pareció honesto de su parte.

De acuerdo con el relato de Montero, Eduardo Rodríguez la buscaba una y otra vez consantemente “Para ese entonces yo estaba de ‘Ahí si lo vemos’ y por eso estaba segura que no”.

Ivonne montero recordó en "La Casa de los Famosos" las complicaciones de salud que tiene su hija desde su nacimiento Foto: Instagram/@ivonnemonteroof

Aunque hubo ciertos roces y disparidades emocionales, Ivonne Montero no piensa aprovechar la oportunidad de estar en el mismo reality juntos para solucionar sus diferencias con su ahora ex pareja: “Ya ni siquiera dejar claro, porque creo que ya está muy claro, yo lo quiero mucho obviamente y si me estaba involucrando cañón y siempre que se iba, yo estaba como de ‘va a volver, va a volver’ y si regresaba, pero cuando yo le escribía, no me contestaba nunca. Incluso en el último año me dijo que lo intentáramos y le dije que me ilusionaba mucho, el en algún momento como que me dijo que había estado con su ex novia y me preguntaba ‘¿Y tú con quien has estado?’ pero yo no había estado con nadie en ese tiempo.”, mencionó en la cocina de La Casa.

Por otra parte, la actriz pudo identificar otras señales de que su ex pareja seguía interactuando con su ex novia, pues en una fiesta le había pedido que su relación fuera “discreta” ante la prensa.

