El emotivo mensaje que Gussy Lau envió a Pepe Aguilar tras polémica con Ángela

Gussy Lau compartió en redes sociales un mensaje para Pepe Aguilar (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

Hace un mes, Ángela Aguilar se vio sumergida en una enorme polémica después de que se filtraran unas imágenes donde aparecía muy cariñosa con el compositor Gussy Lau. Desde entonces, la familia de la joven cantante se ha mantenido al margen de las declaraciones.

Fue en esta ocasión que, tras el lanzamiento del nuevo disco de Pepe Aguilar titulado A la medida, Gussy Lau aprovechó para reaccionar desde sus redes sociales, pues previo al escándalo él había trabajado con la famosa dinastía.

“Tienen que escuchar este disco de ya, esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima”, colocó el joven desde su cuenta de Instagram, refiriéndose a la melodía No me hablen de amor.

En la Instastorie el ganador del Grammy aprovechó para etiquetar a Pepe Aguilar y al Grupo Intocable, intérpretes de la melodía.

Respecto a la mención, Pepe Aguilar no dijo nada en redes sociales, pero sí compartió una publicación de Edén Muñoz, quien le agradeció las colaboraciones que hicieron.

Gussy Lau envió mensaje a Pepe Aguilar (Foto: IG Gussylau)

“@pepeaguilar_oficial gracias viejo”, escribió el intérprete de éxitos como Chale o Si te pudiera mentir.

A esto, Aguilar respondió: “Al contrario Edén, hay que seguir componiendo más rolitas juntos, nos quedan más o menillos”.

Cabe recordar que hasta el momento se desconoce si Ángela aún mantiene una relación sentimental con Gussy Lau, pero la cantante de 18 años ha mostrado desde sus redes sociales algunos indicios de que podrían ya no estar juntos.

Y es que a mediados de abril, la Dinastía Aguilar decidió emprender unos días de vacaciones en París. Así, días más tarde y tras un periodo de silencio, Ángela volvió a conmocionar durante el cierre del Festival Cultural de Zacatecas, pues en plena actuación soltó algunas palabras que dieron a entender que posiblemente está soltera.

“Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera... algo así”, dijo.

La Dinastía Aguilar es muy unida (Foto: EFE/The 3 Collective)

Con estas palabras, Ángela habría hecho alusión a su vida personal, por lo que no faltaron los comentarios que aseguran que la cantante y Gussy Lau terminaron su relación luego del revuelo provocado por las imágenes donde se le ve al compositor rozando los labios de Ángela con su lengua.

Pero este no fue el único indicio de que la relación entre la cantante de Ahí donde me ven, Ella qué te dio o Fruta Prohibida y el compositor de 33 años había concluido, ya que José Manuel Figueroa, gran amigo de Gussy rompió el silencio durante una participación en el programa Despierta América.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó Figueroa.

No se sabe con certeza si la pareja terminó (@angela_aguilar @Gussylau)

Cómo se dio a conocer la relación de Gussy Lau y Ángela Aguilar

Las fotos virales en cuestión destaparon que la más joven de la familia Aguilar estaría sosteniendo una relación sentimental con el compositor, quien ha consolidado ya una importante carrera como productor musical de destacados artistas de regional mexicano, como Julión Álvarez, Christian Nodal y Calibre 50.

Más tarde, el compositor nacido en Sonora fue quien confirmó en una transmisión en vivo que efectivamente sostenía un romance con la joven y, aunque no dio detalles, sí dijo que el noviazgo se mantenía en secreto hasta que aparecieron las fotos en internet.

En su momento, Gussy Lau dijo que él había compartido un video en redes sociales para sus personas cercanas y que posiblemente uno de ellos fue quien tomó un pantallazo del momento y lo difundió. Por su parte, Ángela apareció en un video mostrándose muy afectada por los hechos y dijo que fue una violación a su privacidad.

