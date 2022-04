Christian Nodal reveló qué hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda

El cantante de regional mexicano habló sobre su relación con Belinda FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Christian Nodal rompió el silencio tras su ruptura con Belinda y no sólo habló sobre como vivió el duelo de la separación, sino sobre qué pasó con el enorme tatuaje de los ojos de su ex pareja que se hizo en el pecho.

Fue durante una entrevista para Venga la Alegría, donde el cantante de éxitos como Ya no somos ni seremos, Botella tras Botella o Adiós Amor abrió su corazón y dijo de una vez por todas si se borró o no el famoso diseño.

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, puntualizó.

Asimismo, el intérprete de regional mexicano confesó que estaba próximo a abrir un estudio de tatuajes, pues ese es un deseo que tiene desde hace mucho tiempo.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó.

Christian Nodal tatuó a Adamri López Foto: YouTube/@hoy Día

En cuanto a como se encuentra de los asuntos del corazón, Nodal apuntó que aún no quería dar más detalles sobre los motivos por lo que terminó su compromiso con la cantante del Sapito.

“Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”, dijo.

Cabe recordar que hace unos días Nodal debutó como tatuador en pleno programa en vivo. Pues durante una entrevista para el programa Hoy Día de Telemundo, Adamari López pidió que el sonorense le hiciera un tatuaje en honor a su primogénita Alaïa.

“Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante”, detalló la intérprete de 50 años durante la transmisión de Telemundo.

Nodal se tapó los tatuajes en honor a Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Por su parte, y por medio de su cuenta de Instagram, el exnovio de Belinda compartió el emotivo momento con la histrionisa que protagonizó el melodrama Amigas y rivales, ahí la etiquetó en una storie y adjuntó unos emojis sonriendo junto a un corazón verde en muestra de agradecimiento por la confianza.

Respecto a su más reciente entrevista con Venga la Alegría, Nodal apuntó que vivió un periodo ambiguo durante los años que ha durado la pandemia por COVID-19, pues señaló que existieron buenos momentos, pero también aprendió que aún tenía mucho que trabajar en sí mismo.

“La mitad fue muy bonita, luego la otra mitad fue de trabajar en uno mismo porque te das cuenta de las cosas que valen y las cosas que no valen”, sentenció.

La pareja terminó su relación (Foto: Instagram/@belindapop)

Qué tatuajes se hizo Nodal en honor a Belinda

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que la también actriz, confirmó su relación de manera pública en agosto del 2020. Este decía “BELI” y estaba cerca de la oreja del intérprete.

El segundo fue el de los polémicos ojos de Belinda, el cual también se hizo en 2020 y en ese entonces, fue la misma cantante de Amor a primera vista quien confirmó que la mirada en el pecho de su ahora ex prometido era la de ella.

Ya con una relación más estable, a finales del 2021 Nodal acudió a que le hicieran otra marca en la piel en honor a su novia, decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía, en color rojo y con un corazón abajo ubicado en una parte de su frente.

