Ari Telch rompió el silencio sobre el supuesto distanciamiento entre su hija y Ninel Conde

Sofía Telch Conde nació el 7 de mayo de 1997. (Foto Instagram: @sofia.telch, @ninelconde)

Ari Telch saltó en defensa de su hija y desmintió los rumores que giran en torno a su vida privada, en especial aquellos que señalan estaría atravesando por una etapa de rebeldía ante los recientes escándalos de su madre, Ninel Conde. Pero eso no es todo, el actor también rompió el silencio sobre el supuesto distanciamiento que existiría entre ambas tras unas publicaciones en redes sociales.

El protagonista de Mirada de mujer concedió una breve entrevista para el programa Ventaneando donde respondió algunos cuestionamientos sobre Sofía, la hija que procreó con el Bombón asesino en mayo de 1997. Cabe recordar que los actores tuvieron un tórrido romance en la década de los 90 y estuvieron casados por aproximadamente dos años hasta su separación.

Para comenzar, Ari Telch comentó que: “Mi hija tiene 25 años, creo que ella tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana”, esto luego de que hace unos días trascendieron unas publicaciones que Sofía hizo en sus historias de Instagram, las cuales llamaron la atención de sus seguidores debido al contenido de los mensajes.

“Cuando un narcisista ha perdido el control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás”, se lee en una imagen recuperada por TV Notas. “Lamento que tuvieras que convertirme en el villano de tu historia para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad. Lo siento, lo siento mucho por ti. No deseo limpiar mi nombre en su libro de ficción. Pinta lo que necesites pintar de mí para que la culpa no se sienta tan pesada”, citó a Stephanie Bennett-Henry.

Más adelante, la primogénita de Ninel Conde compartió una fotografía junto a su madre y musicalizó el momento con When she loved me de Lyn Lapid. Fue debido a este último post que resurgieron los rumores sobre una supuesta fractura entre madre e hija.

Ante toda esta situación, Ari Telch explicó que es muy común que las relaciones entre padres e hijos pasen por momentos difíciles, sobre todo durante la adolescencia y juventud, por lo que de ser verdad el distanciamiento de Sofía y Ninel sería algo normal.

(Foto: Ninel Conde / Instagram)

“Está cercana a mí”, aseguró. “¿Tú te has distanciado de tus papás? o ¿te distanciabas? Yo también, gacho, a veces todavía me distancio de mi mamá, nos mentamos la madre, pues se manifestó ¿qué hago?, me apeno… ¿alerta de qué?, de que pone un corazón roto”, declaró.

El actor que recientemente cumplió 60 años aprovechó la ocasión para desmentir otra información que circula sobre su primogénita relacionada a una supuesta etapa de rebeldía que la habría llevado a consumir bebidas alcohólicas en una fiesta. Algo incrédulo por el rumor, comentó que Sofía tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y, si así lo quiere, tomar en fiestas.

“¡Órale g*ey!, a los 25 años estuvo en una fiesta y chupó ¡wow!, espérame, déjame hablarle a la Guardia Nacional, cabr*n, para que la arresten. Cuando yo tenía 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros”, dijo.

Giovanni Medina tiene la custodia de Emmanuel. (Foto: Instagram/@giovannimedinam)

Finalmente, Ari Telch dejó entrever que actualmente busca otorgar confianza a su hija debido a que considera ya se encuentra en una edad apropiada para construir su vida con base en la educación que recibió y seguirá apoyándola cada vez que lo necesite.

Hasta el momento, Sofía Telch no ha hecho declaraciones al respecto. Mientras tanto, Ninel Conde se encuentra participando en Tu cara me suena, un reality donde el objetivo es imitar a otras estrellas o figuras del medio y se mantiene en comunicación con su segundo hijo, a quien sólo puede ver cada 15 días debido a la custodia.

