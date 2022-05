Pablo Lyle negó el divorcio a Ana Araujo quien ya se encontraría en una nueva relación

Se especuló que Pablo Lyle enfrenta diversas dificultades en su matrimonio IG: @anaaraujof , Pablo Lyle. EFE/ Giorgio Viera/Archivo

Pablo Lyle estuvo en el ojo del huracán debido al asesinato de forma involuntaria a un hombre en Miami, Florida el pasado 31 de marzo de 2019, lo que lo ha llevado a diversos juicios desde entonces.

Tras un par de años en arresto domiciliario, el actor de 35 años aún vive las secuelas de tomar una mala decisión, pues no solo se ha visto en problemas emocionales y económicos, sino que recientemente se rumoró sobre el fin de su matrimonio con Ana Araujo, quien estuvo envuelta en diversas especulaciones de encontrarse en una nueva relación con un ex futbolista.

De modo que, un conocido del actor mexicano, confesó para la revista de TVNotas, que Pablo en un momento de desesperación le habría pedido a Ana rehacer su vida junto con sus hijos, ya que no quería que “por su culpa” ella tuviera que seguir viviendo esta terrible situación. Sin embargo, en un inicio la que sería la pareja de Lyle, negó el querer dejarle, pese a todas las circunstancias.

Según las declaraciones en la revista, el protagonista de la película Mirreyes vs. Godinez, comenzó a darle un trato injusto a su esposa, por lo que ella finalmente decidió concentrarse en sí misma, así como en sus hijos.

Según declraciones Ana Araujo estara solicitando el divorcio al actor (Foto: Instagram de Ana Araujo)

De manera que, Ana conoció a una persona de la cual se habría enamorado, situación que le desagradó al actor, ya que según sus abogados tal separación se vería muy mal ante el juez, pues su argumento de defensa radicaba en sobreponerse como un hombre que protegió a su familia y sí su relación terminaba, este argumento ya no tendrá validez.

Ante ello, Araujo buscó hacer las cosas bien y solicitó el divorcio a Pablo Lyle, de modo que el actor rápidamente se negó, pues subrayó que si culminaba su relación todas las personas la atacarían (a Ana) por abandonarlo en los momentos más difíciles de su vida.

Asimismo, Ana Araujo expresó por medio de sus redes sociales que hoy en día se encuentra rehaciendo su vida, pero no ha mencionado nada acerca de la nueva relación que sostiene, ya que, según el entrevistado en TVNotas, Ana solo se encuentra en espera de obtener el divorcio definitivo para hacer publico su romance, inclusive, ya habría ingresado la documentación necesaria para comenzar con el procedimiento legal.

Sin duda, Pablo Lyle se encuentra en medio de uno de los momentos más desafortunados en su vida, incluso, sin confirmar las declaraciones anteriores, es claro que el actor no la esta pasando nada bien, ya que su proceso en la corte sigue con diversas complicaciones.

El actor se casó con Ana Araujo en el año 2014 @anaaraujoof / Instagram

Cabe señalar, que el actor solicitó que la fianza que tenía no fuera renovada, que se le quitara el monitoreo electrónico y que no le fueran requeridos más pagos, no obstante, en la corta audiencia que se celebró el pasado 7 de abril, le fue negada su petición.

Según reportó la agencia EFE, la jueza Diana Vizcaíno a través de Zoom desestimó la petición del histrión y determinó que la nueva fianza que deberá pagar es de USD 45 mil para mantener su libertad condicional. Asimismo, ratificó que Lyle continuará bajo vigilancia, es decir, las condiciones no fueron modificadas.

Aunado a esto, según reportó el noticiario Telemundo 51, el actor debió permanecer bajo custodia de las autoridades hasta que realizará el pago de la nueva fianza, pues la anterior venció el pasado 8 de abril.

