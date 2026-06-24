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Un estudio revela que consumir huevos de gallina disminuye el riesgo de contraer alzhéimer

Comer un huevo al día durante cinco días a la semana se asoció con una menor incidencia de esta enfermedad neurodegenerativa

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Según un reciente estudio, los huevos de gallina reducen la posibilidad de tener Alzheimer
Huevos de gallina. (Magnific)

Los huevos son uno de los alimentos más habituales en la dieta de muchos por su versatilidad en la cocina y sus propiedades nutricionales. Son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, además de aportar vitaminas y minerales esenciales como vitamina D, vitamina B12 o hierro.

Sin embargo, podrían tener un beneficio aún más importante. La revista The Journal of Nutrition ha publicado un estudio que afirma que el huevo de gallina reduce las posibilidades de contraer alzhéimer. La investigación ha sido realizada por especialistas de la Universidad de Loma Linda, en California, y liderada por el profesor español Joan Sabaté.

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Esto es un dato muy esperanzador, ya que, según la Sociedad Española de Neurología, se diagnostican un total de 7 millones de casos de alzhéimer cada año en todo el mundo. Según los datos de la investigación, consumir un huevo al día durante cinco días a la semana reduce el riesgo de desarrollar alzhéimer hasta en un 27%.

Un estudio con matices

No obstante, los propios investigadores piden interpretar los resultados con cautela. El trabajo es un estudio observacional realizado sobre miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una comunidad vinculada a la Universidad de Loma Linda que se caracteriza por mantener hábitos de vida especialmente saludables.

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Su alimentación suele estar basada en verduras y hortalizas, con un consumo muy reducido o inexistente de carne, alcohol, tabaco, cafeína y productos ultraprocesados. Además, esta población presenta tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares inferiores a la media de Estados Unidos.

Por ello, aunque los resultados muestran una asociación entre el consumo de huevos y un menor riesgo de alzhéimer, el diseño del estudio no permite establecer una relación directa de causa y efecto. Los autores consideran que serán necesarias nuevas investigaciones, especialmente ensayos experimentales, para confirmar estos hallazgos.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Cómo podría influir el huevo en la prevención del alzhéimer

Aunque no existe una correlación definitiva, los científicos creen que el posible efecto protector de los huevos sobre el cerebro podría deberse a la combinación de varios nutrientes presentes en este alimento.

Uno de los más destacados es la colina, una sustancia esencial para la producción de acetilcolina, un neurotransmisor relacionado con la memoria, el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Diversas investigaciones han señalado que unos niveles adecuados de colina podrían contribuir a preservar la función cerebral durante el envejecimiento.

Los huevos también contienen luteína y zeaxantina, dos carotenoides con propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso que se ha relacionado con el deterioro neuronal y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. A ello se suman los ácidos grasos omega-3, fundamentales para mantener la estructura y el correcto funcionamiento de las neuronas.

Además, este alimento aporta vitamina B12 y selenio, dos nutrientes que desempeñan un papel importante en la salud del sistema nervioso. Mientras que la vitamina B12 participa en el mantenimiento de las células nerviosas, el selenio ayuda a protegerlas frente al daño celular gracias a su acción antioxidante.

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