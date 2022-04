Pablo Lyle tendrá que pagar una fianza de 45 mil dólares para mantener su libertad condicional

Pablo Lyle deberá volver a pagar USD 45 mil para mantener su libertad condicional (Foto: EFE/Giorgio Viera)

El martes 5 de abril la defensa de Pablo Lyle, quien es acusado de homicidio involuntario, solicitó que la fianza que tenía no fuera renovada, que se le quitara el monitoreo electrónico y que no le fueran requeridos más pagos, no obstante, en la corta audiencia que se celebró este 7 de abril, le fue negada su petición.

La mañana de este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso de Pablo Lyle, en ésta se determinó qué sucederá con la fianza del actor, quien previamente había solicitado que no fuera renovada debido a que, según argumentó la defensa, no tiene la capacidad económica para realizar más pagos.

Según reportó la agencia EFE, la jueza Diana Vizcaíno a través de Zoom desestimó la petición del histrión y determinó que la nueva fianza que deberá pagar es de USD 45 mil para mantener su libertad condicional. Asimismo, ratificó que Lyle continuará bajo vigilancia, es decir, las condiciones no fueron modificadas.

Cuando obtuvo su libertad condicional, el protagonista de Mirreyes vs. Godínez también tuvo que pagar una fianza de USD 45 mil por dos años y le fue colocado un GPS que ha tenido que usar las 24 horas del día.

La defensa de Pablo argumentó que el actor ya no tiene los recursos suficientes para pagara nuevamente la fianza de USD 45 mil (Foto: Instagram/ @pablolyle)

Aunado a esto, según reportó el noticiario Telemundo 51, el actor deberá permanecer bajo custodia de las autoridades hasta que se realice el pago de la nueva fianza, pues la anterior vence este viernes 8 de abril.

Pese a que el abogado de Pablo, Philip Reizenstein, argumentó que el comportamiento de su cliente ha sido bueno y demuestra que no existe riesgo de fuga, la Fiscalía determinó que las circunstancias en las que fue detenido Pablo persisten.

“Esta corte respetuosamente va a fijar una fianza como fue originalmente fijada en 2020 por el juez (Alan) Fine en 2020 y (...) con GPS”, dijo la jueza Vizcaíno según Telemundo 51.

Y es que Reizenstein, durante la pasada audiencia, explicó que Lyle tiene problemas financieros ya que no trabaja desde hace más de dos años y, por ello, se le dificulta pagar la nueva fianza. Por tanto, la solicitud era para que recobrara su libertad y encontrara nuevas formas de sostenerse económicamente.

La fianza del histrión tendrá que ser nuevamente pagada en medio del aplazamiento de su juicio, el cual había sido fijado para junio de 2021, pero debido a la pandemia por COVID-19 y diferentes solicitudes de la defensa, no ha podido celebrarse.

Lyle mantendrá su fianza, pues no fueron modificadas las condiciones (Foto: EFE)

Pablo Lyle es culpado de presunto homicidio culposo después de que el 31 de marzo de 2019, cuando se encontraba en Miami, Florida, rumbo al aeropuerto para regresar a México, golpeó a un hombre y provocó su muerte.

Durante el camino al aeropuerto, el cuñado del protagonista de Corazón que miente, Lucas Delfino, hizo una maniobra debido a que se equivocó de camino y cerró el paso de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años.

En un semáforo en rojo, el cubanO descendió de su vehículo para reclamar a Delfino. Pablo también descendió de la camioneta de su cuñado, pero para propinarle un golpe en la cara a Hernández.

El golpe habría sido tal que causó que Juan Ricardo cayera en el asfalto hacia atrás, golpeándose la cabeza con el suelo, esto fue captado por cámaras de seguridad de una gasolinera cercana al incidente. El golpe causó que, cuatro días después, falleciera el cubano por una lesión cerebral.

