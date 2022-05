La Chilindrina no descarta volver a enamorarse a sus 72 años

María Antonieta de las Nieves admitió llegar a sentirse sola tras la muerte de su esposo (Foto: Archivo)

Fue hace casi tres años cuando María Antonieta de las Nieves sufrió la pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años. Tras la partida del señor, la famosa Chilindrina ha tenido momentos amargos y de añoranza, pues además de extrañar la vida al lado del hombre fallecido a los 85 años en 2019, la situación se recrudeció cuando la primera actriz tuvo que afrontar la pandemia siendo ya viuda.

A sus 72 años, la actriz de fama mundial podría estar lista para nuevamente enamorarse, pues admite sentirse muy sola a sabiendas de que nunca superará la muerte de su marido. Pese a que la estrella ha sido reservada en su vida personal, recientemente contó que está dispuesta incluso a hacer una nueva vida al lado de otro hombre, con quien incluso podría llegar al matrimonio.

“Por supuesto (que lo extraño). Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo; decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente”, comenzó por contar a TVyNovelas.

El señor Gabriel Fernández falleció en 2019, a pocos meses de que estallara la pandemia mundial (Foto: Archivo)

“Fue un año que se me pasó rápido porque no me di cuenta de nada; pero al siguiente año dije ‘¡Dios mío! ¿Pero quién es este esqueleto que estoy viendo en el espejo?’ Había perdido 10 kilos que, afortunadamente, en el último viaje me los encontré”, añadió.

Pero el bajón emocional inicial ha sido superado por la también actriz de doblaje, quien está dispuesta a encontrar nuevamente el amor en una pareja: “Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”.

María Antonieta destacó sentirse en buenas condiciones en su persona para iniciar un nuevo romance: “Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada...Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia; desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo sólo uno, que me salió muy bueno...Me duró 48 años, pero tengo esa ventaja: que no estoy muy usada”, añadió.

En 2021, la famosa sorprendió al compartir algunas fotos donde se le ve en bikini (Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves)

La actriz quien dio vida a otros personajes en los programas de Chespirito como “Marujita” y “Doña Nieves”, destacó que al no salir mucho a la calle ni contar con una vida social muy activa, se reducen sus posibilidades de conocer a un prospecto de quien enamorarse.

“Lo único malo es que no salgo de mi casa y nada más estoy en el circo, y mis amigos cirqueros todos están ocupados.... ¡Si no salgo ni a la esquina! Necesitaría asistir a reuniones de solteros, porque ahora ya ni existen los amigos por correspondencia como antes se usaba. Y si hay, han de pensar que ya estoy muy viejita”.

Sin embargo descartó usar aplicaciones digitales para conocer personas por temor a que pudieran aprovecharse de ella: “¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero... La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”.

"La Chilindrina" estaría dispuesta a volver a contraer matrimonio (Foto: Archivo)

Respecto a la idea de llegar nuevamente al altar, La Chilindrina casi lo da por descartado: “No creo, porque eso es algo muy difícil y muy drástico, aunque no estoy negada a hacerlo si es con alguien al que le guste lo mismo que a mí, que es viajar y andar de vagos por el mundo”.

