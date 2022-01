La Chilindrina confirmó que su bioserie fue cancelada por pandemia de COVID-19

Seguidores peruanos le enviaron los mejores deseos de recuperación a la actriz mexicana. (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por interpretar a La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, informó que la serie basada en su vida fue cancelada debido al aumento de casos de COVID-19 en México.

Fue en entrevista con Ventaneando donde la actriz compartió que el proyecto tuvo que detenerse y no pudo esperar a retomarla, por lo que actualmente se está enfocando en otros asuntos.

“La mía se canceló, yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”, dijo.

Asimismo, La Chilindrina remarcó que no quería descartar la posibilidad de realizar dicha serie, no obstante, sus compromisos actuales eran algo que no podía abandonar.

“Sí, ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa, con esa empresa voy a estar si Dios quiere que esté bien de salud y lo demás será poco a poco, lo que vaya cayendo, veré qué me conviene hacer. Fue un bonito proyecto que me llenó de ilusión en su momento, valió la pena”, comentó.

La actriz mencionó que se hizo varias pruebas debido a que el resultado no fue confuso (Foto: EFE/Photoamc)

Respecto a su reciente contagio de coronavirus, la artista mencionó que tuvo síntomas leves y, por ende, su periodo de recuperación no fue tan extenso.

“Nada más me dio tantita ronquera, tuve tantitas flemas y se acabó. Ni dolor de cuerpo [...] gracias a dios, es que yo y llevaba tres vacunas. No sólo las dos de Pfizer, sino ya me habían puesto el refuerzo. Entonces gracias a eso yo digo que no me dio fuerte”, expresó.

María Antonieta dijo que después de hacerse otra prueba salió negativa, pero para su sorpresa, cuando acudió a un vuelo y le realizaron otro test dio positivo nuevamente. Ante esto, la actriz se hizo una tercer prueba para corroborar su estado de salud y esta señaló que se encontraba bien.

Fue durante la tarde del pasado miércoles 29 de septiembre cuando la famosa actriz de 71 años compartió un comunicado en su perfil de Instagram, mediante el cual informó que había dado positivo a una prueba COVID, por lo que ha procurado seguir las recomendaciones médicas pertinentes y se ha mantenido en aislamiento dentro de su casa.

“Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, escribió.

María Antonieta de las Nieves tuvo síntomas leves de covid (Foto: Captura de pantalla)

Los miles de fans que tiene alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica, no pudieron evitar hacer especulaciones sobre su supuesto verdadero estado de salud, incluso se llegaron a difundir diagnósticos erróneos, por lo que María Antonieta de las Nieves se vio en la necesidad de reaparecer en redes sociales y aclarar la situación.

A través de un video que publicó en su perfil de Instagram, la actriz de El chanfle pidió terminar con los rumores que existen sobre su panorama de salud debido al coronavirus y, tomando como prueba el fragmento audiovisual que grabó y subió, aseguró a finales de diciembre que se encontraba estable.

“Ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió de que me estaba yo muriendo, que estuve grave del COVID”, comentó.

SEGUIR LEYENDO