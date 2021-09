“No es fácil ser viuda sola”: La Chilindrina recordó a su esposo a dos años de su muerte

Trabajaron juntos en "El Chavo del 8" (Foto: Captura pantalla TV Azteca)

María Antonieta de las Nieves, la famosa Chilindrina recordó a su esposo a dos años del fallecimiento de quien fuera el gran amor de su vida, quien perdió la vida a sólo unos meses de que ambos cumplieran 50 años de matrimonio.

Recapitulando lo vivido en estos últimos 24 meses, la actriz de El chavo del ocho admitió lo difícil que es para ella afrontar la vida “en soledad”, pues el recuerdo del señor Gabriel Fernández prevalece en su día a día.

“Eso nunca se va a borrar, ese recuerdo siempre lo voy a tener cerquitita de mi corazón, mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida y lo sigo pensando así, lo quiero muchísimo”, contó la estrella para el matutino Sale el sol. Desde su casa y a través de una videollamada, la actriz y locutora profesional, que apareció al aire sin su emblemática caracterización de la niña de ocho años, admitió que extraña mucho a su compañero, en especial a la hora de andar “de pata de perro”.

María Antonieta apareció a cuadro sin su famosa caracterización de niña de ocho años (Foto: Captura de pantalla)

“Lo extraño muchísimo pero no es fácil pasar la vida uno de viuda sola… la verdad necesitas a alguien con quién conversar, necesitas a alguien con quién ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar, nosotros éramos muy pata de perro, siempre andábamos viajando y ahora que me ha tocado viajar sola, no me gusta”, añadió la famosa actriz.

Sin embargo, La Chilindrina consideró que su esposo ahora está descansando tras un deterioro en su salud que perjudicó su calidad de vida durante sus últimos años: ”la verdad sí me ha costado mucho trabajo, sí hubiera querido que me hubiera durado unos años más, pero ya no era vida para él también, estuvo muy enfermo los últimos años… yo siempre estuve a su lado, agarrándole la mano, apapachándolo, consintiéndolo”, expresó.

Además, como ya había declarado anteriormente, María Antonieta aseguró que continúa platicando con quien fuera la voz en off del programa de Chespirito: “Si tú me dices que él no está, yo te puedo decir, ‘¿cómo?’ Si la loción que él usaba, la tengo impregnada en mi recámara, abro una puerta y luego luego me llega su aroma, y digo, ‘ahí estás mi vida’ y además lo digo fuerte, a mí no me importa que me oigan y que me digan ‘esta vieja está loca, habla con su marido’”.

El señor Gabriel Fernández falleció en 2019, a pocos meses de que estallara la pandemia mundial (Foto: Archivo)

“Todavía tengo grabada su voz en mi presentación, entonces cada vez que escucho su presentación le grito, ‘¡Gabriel! ¡Mi vida!’ Salgo a la pista y el cariño del público me hace olvidarme de lo que estoy pasando, pero nada más me meto al camerino y ahí empiezo, ‘ay Gabriel, ¿por qué no estás conmigo mi amor?’”, reconoció la famosa.

En septiembre de 2020, la actriz dijo que no ha renunciado a la opción de volver a contraer matrimonio y aceptó que la soledad que padeció luego del fallecimiento de su esposo le pasó factura. El señor Fernández falleció el 15 de septiembre de 2019, por lo que las fechas de este mes son de melancolía para la también intérprete de “Marujita”

“Sigo sintiendo que estoy con él, lo sigo amando, pero sí siento la soledad. Lo adoro, siento que está conmigo pero lo extraño demasiado. O sea tengo familia, pero estoy sola”

Recurrentemente la actriz recuerda al padre de sus hijos en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Y es que el matrimonio de la actriz, que duró casi 50 años, y que tuvo como resultado tres hijos, es una experiencia que está buscando repetir y no descartó volver a contraer nupcias. Y aunque dijo que se encuentra buscando prospectos, busca repetir una grata experiencia al igual que en su primer matrimonio, por lo que está buscando una pareja que sea tan buena como don Gabriel:

“Y le digo a mis hijos que si llego a encontrar otra buena persona que quiera compartir mi soledad y estar conmigo igual que estuvo tú papá, le voy a hacer caso”, dijo entonces.

