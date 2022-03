Expareja de César Bono visitó a al actor cuando estaba hospitalizado

EL actor fue dado alta recientemente luego de encontrarse internado en el hospital FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Hace unas semanas César Bono actor mexicano de 71 años, se encontró gravemente hospitalizado debido a un sangrado intestinal que se complicó, lo que lo llevó a una delicada cirugía; ante días de estar internado el comediante por fin fue dado de alta de la clínica el pasado 21 de marzo.

Sin embargo, no se observó el momento exacto en el que abandonó el hospital, pues una ambulancia lo trasladó hasta su próximo destino, no obstante, la revista TV Notas, realizó una entrevista al hijo del artista Leonardo Bono, el cual comentó que él y su familia se encontraron muy contentos de saber que ya se encontraría en casa con su hermano mayor.

“Mucha angustia, pero ya está en casa con mi hermano mayor, con quien vive tras la separación de mi mamá, que es con quien yo vivo”, destacó para la revista.

Asimismo confirmó que la reciente ex pareja de César estuvo en el hospital visitando al actor, pues no soportó ver a sus hijos en mal estado por la salud de su padre, por lo que acudió diversas ocasiones para apoyar en lo que fuera necesario, sin embargo, Leonardo subrayó que su deseo es ser meramente reservado ante el tema.

César Bono fue visitado por su expareja, pues luego de su separación sigue siendo parte importante de su vida (IG: cesarbonooficial)

“A mi mamá le partió el corazón ver a sus hijos pasándola mal e iba al hospital para apoyarnos; 33 años de matrimonio no se pueden borrar, mi mamá no tiene corazón de piedra y claro que se preocupó mucho por la salud de mi papá”, constató, puntualmente Leonardo.

Ante esta situación se cuestionó sobre una posible reconciliación entre César Bono y Patricia Castro, pareja con la que se casó en el año 1988, luego de separarse de Xóchitl quien fue su primer matrimonio el cual duró 15 años en concubinato.

Pues luego de la separación de César y Patricia el año pasado, en donde el actor de 70 años declaró que ya no se encontraba relacionado sentimentalmente con su esposa debido a que decidieron separarse dado el distanciamiento que se presentó ya que no supieron enfrentar las últimas pérdidas que vivieron juntos, su hijo menor comentó que un regreso sería decisión por parte de los implicados, pues lo único que espera es que ambos encuentren la felicidad.

“Es cuestión de ellos dos, yo lo único que quiero es que estén felices. Además se van a tener que reencontrar en mis estrenos teatrales y en mi boda, siempre tendrán que estar unidos”, destacó en la entrevista.

Patricia Castro se separó en 2021 de César Bono, con quien procreó a dos hijos y crio a otros tres, de los primeros matrimonios de cada uno (Foto: Twitter)

El año pasado el actor explicó para el programa matutino Sale el Sol que su relación dio fin por situaciones en las cuales no pudieron salir adelante, “Yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia. Entonces, en lugar de salir adelante, nos quedamos a la mitad del viaje mi ex esposa y yo”, explicó el protagonista de la obra teatral Defendiendo al cavernícola.

Aludió que su relación no terminó por falta de amor, pues relató que a pesar de las circunstancias le tiene un gran aprecio a sus exparejas ya que ambas formaron parte importante de su vida además de que son las madres de sus hijos.

“En mi caso no. Yo las ame a mis ex esposas. Amo a las madres de mis hijos, con cada una de ellas dos hijos, dos hijas con hijas con una y dos hijos con la otra. Yo las amo, amo a mis hijos, amo a mis nietos pero luego te dejan de amar a ti y pues a seguir la vida”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: