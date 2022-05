En qué parte del cuerpo se tatuó Alfredo Adame el nombre de Magaly Chávez

La pareja está en el nuevo reality de Azteca(Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Durante la primera semana de abril se estrenó el primer capítulo del nuevo reality show de TV Azteca, Soy famoso, ¡sácame de aquí!, donde 10 personalidades del mundo de la farándula realizarán pruebas difíciles en medio de la selva, entre los integrantes del nuevo programa de la empresa del Ajusco destacan la presencia de la pareja conformada por Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Mientras tanto, Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez, quienes se demostraron mucho amor frente a las cámaras del reality de Azteca, a pesar de que hace un mes el ex conductor de Hoy dio a conocer que la pareja había dado por terminado su relación por “caprichos” por parte de la también modelo.

En el transcurso del programa, los participantes se enfrentaron a los primeros retos, pero también tuvieron la oportunidad de convivir entre sí y hacer algunas dinámicas entre ellos para animarse dentro de la producción.

Alfredo Adame se tatuó en honor a Magaly Chávez Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui

Magaly fue la ganadora de uno de los enfrentamientos y demostró el cariño que tiene por Alfredo Adame, regalándole un pedazo de pay y cediendo uno de sus dos colchones para que pudiera descansar. Tras el gesto, el también histrión como muestra de reciprocidad tomó la decisión de realizarse un tatuaje en uno de sus glúteos que seguramente solo “duraría unos días”, dijo.

En el programa concursan grandes personalidades del mundo de la farándula como Apio Quijano, Oskarín, Héctor Terrones, Pancho Uresti, Guty Carrera, Wendolee Ayala, Khiabet Peniche, Mariana Ávila y Jessica Díaz.

Asimismo, el programa conducido por Horacio Villalobos tuvo gran expectativa de parte de los seguidores, ya que este marcaría el regreso de Átala Sarmiento a TV Azteca luego de un par de años fuera.

Alfredo Adame debutó en Soy famoso, ¡sácame de aquí! Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui

Cabe recordar que previo al estreno de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, Alfredo Adame había asegurado que ya no llegaría de nueva cuenta al altar, pues decidió finalizar su relación con Magaly Chávez debido al comportamiento de ella.

“¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”, dijo en un una entrevista con algunos medios de comunicación el pasado 20 de abril.

Según explicó, a lo largo de su corto noviazgo tuvo que soportar actitudes molestas por parte de Chávez, motivo por el que, inclusive, la madre de Magaly le habría advertido de lo caprichosa que es: “¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón de Sanborns? (…) Hasta su mamá me habló y me dijo: ‘Mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa’”, dijo Adame.

Alfredo Adame y Magaly son novios (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En esa ocasión, debido a que mencionó los antojos, los reporteros bromearon acerca de un posible embarazo de la ex concursante de Enamorándonos, pero él aseguró haberse molestado ante el comentario y negó que algo así esté pasando: “No, ya no es mi novia, estoy muy enojado”, respondió.

Asimismo dejo abierta la posibilidad de una reconciliación si la ex integrante del elenco de Enamorándonos le pedía perdón y si veían si dentro de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, podrían arreglar sus diferencias.

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, enfatizó Alfredo.

