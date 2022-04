Alfredo Adame, Magaly Chávez y Apio Quijano confirmados para “¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!”

Ellos osn los tres primero confirmados (Fotos: Instagram/@alfre_adame_vonn/@magaly_chavezoficial/@apioquijano)

Los reality shows están de regreso en la televisión abierta, tras años de ausencia en las televisoras mexicanas que habían apostado por los programas unitarios -incluso por encima de las telenovelas- como La Rosa de Guadalupe o Como Dice El Dicho, por lo que TV Azteca ha apostado por un nuevo programa titulado Soy Famoso ¡sácame de aquí!

A pesar de que varios nombres ya habían sido muy rumoreados en redes sociales e incluso en diversos medios de comunicación ajenos a la empresa, ahora su matutino Venga La Alegría se ha encargado de revelar quiénes serán los tres primeros famosos confirmados para participar en el programa que suplirá Exatlón All Star México y que pretende traer todo el drama y los escándalos que un reality show por naturaleza siempre tiene de manera guiada o indirecta.

Hace solo unos días la televisora del Ajusco anunció que sus televidentes podrán seguir consumiendo programas de este tipo dentro de su barra de contenidos, pues 12 famosos en situaciones extremas compitiendo y conviviendo en pos de un objetivo siempre será adrenalínico; se emitirá a través de Azteca Uno, tal como lo señalaron en su spot de intriga. Ahí mismo indicaron que ellos tendrán que dejar los lujos de la ciudad para adentrarse en una jungla, en una experiencia que “les cambiará la vida”, muy al estilo de Survivor México, franquicia de la cual también tiene los derechos Azteca.

El actor fue el primer confirmado Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop

Alfredo Adame

El polémico conductor, actor y también celebridad de internet es el primer confirmado en participar en ¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!, siendo él mismo quien dio la noticia ante las cámaras de Venga La Alegría ya que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a las grabaciones de la producción, que deben iniciar en los próximos días ya que Exatlón terminará la primera semana de mayo.

“La verdad es que estoy muy motivado, muy emocionado. Esto lo he seguido en mi vida mucho tiempo porque fui boy scout, fui campista, pescador, la verdad esto es lo mío. En cuanto me dijeron que era esto les dije ‘va, órale sí voy’”, expresó el actor antes de ser cuestionado si podrá contener su carácter explosivo ya que no es lo mismo peleas en la calle o redes sociales que dentro de un programa que tiene contratos de por medio.

“A ver si no me pica uno por ahí la cresta y pues me encuentran, pero estaría bueno; soy de mecha corta, sí lo soy, pero cuando supieron de mí de un escándalo o un pleito en 33 años, hasta que me hartaron la paciencia toda esta bola de gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo”, expresó.

Magaly es novia de Adame (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)

Magaly Chávez

La actriz de teatro y actual pareja sentimental de Alfredo Adame es la segunda confirmada que también ya se ha dirigido a las grabaciones del reality -se desconoce aún el destino exótico-. Con gran alegría terminó con los rumores que en semanas pasadas se desataron después de que un periodista de espectáculos escribiera en su columna de opinión sobre cierta información extraoficial de TV Azteca que tenía que ver con ella y el proyecto.

Chávez compartió cuál sería la gran fobia que podría hacerla perder la competencia: “Yo no le tengo fobia a nada más que a las ratas, o sea es una fobia que yo no sé, me hago del baño ja, ja, ja. De verdad hasta siento que se me suben de tan solo mencionarlas”, agregó Magaly antes de hablar de Alfredo Adame.

“El tiene un gran corazón pero tiene un caparazón muy grande de malo o como de fanfarrón pero no, él es una persona noble”, expresó mientras que Adame también mencionó “Magaly va a competir contra mí y yo contra ella y aquí nada de novios ni nada”.

El integrante de Kabah no quiso dar más detalles

Apio Quijano

Aunque el integrante de Kabah no quiso hablar sobre ello a pesar de que, al igual que las dos celebridades antes mencionadas, ya se dirigía al aeropuerto, Flor Rubio destapó que era el tercer integrante confirmado.

