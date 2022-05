El papel de la suegra de Julián Gil en su separación de Marjorie de Sousa

Julián Gil convivía con su suegra en la misma casa, pero decidió alejarse de ese ambiente por una razón (Foto: Instagram @juliangil)

Recientemente, Julián Gil reveló los motivos por los que terminó su relación con Marjorie de Sousa en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Entre ellos, destacó que la mamá de su ex pareja habría tenido serios problemas con el alcohol, por lo que no pudo soportar revivir ciertos recuerdos negativos de la infancia, pues sus propios padres sufrían alcoholismo y la constante convivencia con su suegra comenzó a generarle problemas de ansiedad.

“A veces me hago responsable de mis traumas de niño. Vengo de una familia que como te expliqué, vengo de padres alcohólicos.”, mencionó.

Marjorie de Sousa tiene la total custodia y patria protestad del hijo que tuvo con Julián Gil (Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil)

En ese escenario, Julián Gil propuso a Marjorie de Sousa tres alternativas para seguir teniendo una familia con ella y su hijo Matías, pero la actriz no aceptó ninguna.

De acuerdo con lo dicho por el actor en la entrevista con Yordi Rosado, le planteó la posibilidad de que su suegra se mudara cerca de ellos y que una persona se hiciera cargo de ella, también propuso que el se fuera a vivir a su departamento que tenía en los alrededores de su casa. Como tercera opción, propuso que la madre de Marjorie regresara a vivir con el hermano de la actriz.

“Si tu te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste”, mencionó Marjorie como única respuesta a Julián Gil. Finalmente salió de la casa de su suegra y algunas horas después, recibió la notificación de que había sido demandado por abandono de hogar.

El actor de telenovelas tiene años sin ver a su hijo (Foto: Instagram de Julián Gil)

Ese fue solo el inicio de una larga lucha para poder ver a su hijo en la que perdió la patria potestad. Desde entonces Julián Gil y Marjorie de Sousa han llevado una de las separaciones más conflictivas del mundo del espectáculo.

En junio de 2021, Julián Gil habló de las consecuencias que tendría la aparente privación de la convivencia con el pequeño Matías, incluso aseguró que su ex pareja tiene un síndrome.

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no conscienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”, explicó.

Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa tiene el síndrome de "alineación parental" (Foto: Instagram)

De acuerdo a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

El actor comentó que lleva tres años de los cuatro de vida de Matías sin poder verlo. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”.

Por otra parte, hace un mes, el actor de telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia? ahondó en que ha continuado apoyando económicamente a Matías y señaló que en caso de que esos rumores fueran ciertos seguro estaría en prisión, pues la pensión es un derecho para el niño.

El protagonista de “Por amar sin ley” aseguró que sigue pagando la pensión de su hijo (Foto: Instagram)

En cuanto a lo señalado por Marjorie respecto a que el actor puede saber como se encuentra su pequeño a través de la televisión, Gil mencionó que poder observar a Matías en redes sociales no era tener un contacto real con él.

“No existe un motivo, es un problema de ego y de querer tener más poder que la otra persona, porque al día de hoy sigo emplazando que diga la verdad, de cuál fue el verdadero motivo. Es muy sencillo. Lo que pasa que no lo puede decir, es tan sencillo que es absurdo y es un motivo por el cual se separan muchísimas pareja”, destacó.

Finalmente, aseguró que probablemente su hijo Matías no tiene la más mínima idea de cómo luce su padre: “Y se los firmo. yo dudo e en la casa del niño haya una foto mía, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente cambia o no le dicen: ‘él es papá’. Yo les apuesto que si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen, Y el tema de que con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante”.

SEGUIR LEYENDO: