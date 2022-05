Julián Gil fue diagnosticado con cáncer de piel y mostró impresionante cicatriz: “Abusé del sol”

Julián Gil debe ir a revisiones médicas cada seis meses (Foto: Instagram/@juliangil)

Como una manera de concientizar a las personas sobre el cáncer de piel, Julián Gil decidió contar la historia detrás de la gran cicatriz que tiene en su hombro. El actor compartió con sus seguidores que fue diagnosticado con esta enfermedad en medio de la pandemia por coronavirus.

La razón por la que se aperturó con sus fans fue que le hacían preguntas constantemente: “Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, escribió en la descripción de su video.

Así se veía su curación (Foto: Cortesía/ @lidereslatinosmx)

En las impresionantes fotografías, el actor dejó ver cómo fue su proceso, desde el momento de la operación donde una doctora le extrajo un tejido dañado hasta la curación con al menos seis puntos de sutura y algunos hematomas. Actualmente ya solo se aprecia una cicatriz queloide en tono más claro que su piel.

Lo primero que detectó Julián Gil en su piel fue un “lunarcito con un poco de relieve”, así que visitó a la dermatóloga endocrinóloga Giselle y “resultó ser cáncer de piel”, por lo que incluso fue necesario realizar una operación. Aunque el protagonista de telenovelas ya se encuentra bien, le resultó muy impactante recibir el diagnóstico.

Así fue la operación (Foto: Cortesía/ @lidereslatinosmx)

“Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, expresó en su video de Facebook.

Además, Julián Gil admitió su responsabilidad en el desarrollo de cáncer de y compartió con sus seguidores que ya reflexionó lo suficiente para tener más cuidado con su piel, pues sus seres queridos ya le habían hecho advertencias pero el se sentía inmune y no dimensionaba las posibles consecuencias de broncearse todo el tiempo.

“Entiendo que (el desarrollo de cáncer) debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar”, mencionó.

Así se ve su cicatriz actualmente (Foto: Facebook/JULIANGILTV)

Además de aconsejar a sus seguidores diciéndoles “No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar”, Julián Gil compartió que constantemente tiene que realizarse revisiones médicas, pues la enfermedad puede aparecer en otra parte de su cuerpo con sutiles señales.

“Cada 6 meses debo ir a hacerme chequeos y voy a ir a chequearme el de la nariz, porque la dermatóloga vio algo que no le gustó”, compartió el actor.

Entre los comentarios, sus fans no dudaron en compartir mensajes de apoyo y agradecer al actor por sincerarse sobre la experiencia: “Me alegra que estes bien un abrazo dios te bendiga y no dejes los chequeos”, “Lo más importante es que sigas viendo al médico periódicamente para asegurarte que la enfermedad está bajo control”, “Julian Gil le deseo lo mejor y sobre todo buena salud, Dios lo cuide y proteja siempre, muchas bendiciones” y “Yo entiendo el shock Julián, lo mismo estamos pasando mi esposo le encontraron cancer de melanoma” fueron algunos de los textos que se pudieron leer en su perfil.

