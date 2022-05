Julián Gil compartió los motivos de su separación con Marjorie de Sousa

antes del nacimiento de Matías, los actores ya habían tenido un noviazgo que no funcionó. (Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil)

Julián Gil abrió su corazón para compartir su versión sobre cómo inició y por qué terminó la relación sentimental que tuvo con Marjorie de Sousa. La confesión del actor llegó años después de que ambos iniciaran una batalla legal por la custodia su hijo y las convivencias que pueden llegar a tener, situación que ha desatado polémica en más de una ocasión debido a que no han podido establecer una relación cordial.

El intérprete venezolano asistió como invitado especial a La entrevista con Yordi Rosado, espacio donde recordó algunas experiencias que han dejado huella en su vida y no sólo han marcado su personalidad, también forman parte del éxito profesional que tiene actualmente. Durante la charla fue cuestionado sobre uno de los temas más polémicos que ha enfrentado en los últimos años, el tórrido romance que tuvo con su compañera de trabajo, la relación que tiene con el hijo que procrearon juntos y su lamentable final.

Para comenzar, Julián Gil conoció a Marjorie de Sousa cuando colaboraron en una telenovela. En ese momento, cada uno tenía su respectiva pareja y no tuvieron un acercamiento sentimental hasta años después, cuando se reencontraron en Miami. Así comenzaron a salir y con el paso del tiempo empezó a surgir un sentimiento que los llevaría a iniciar un noviazgo.

El romance parecía ir por buen camino hasta que las diferencias fueron más grandes: “Yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Los motivos fueron incompatibilidad, ella te podrá decir su historia, yo tengo la mía... no me sentía a fin ni cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad”, declaró.

Sin ningún problema, los actores decidieron continuar por caminos separados, pero no se imaginaban que aproximadamente tres años después el destino los reencontraría en Hasta el fin del mundo, una telenovela producida por Nicandro Díaz donde compartieron créditos con Pedro Fernández. La expareja decidió dejar de lado su historia de amor para continuar trabajando, sin embargo, la chispa volvería a parecer.

“Termina la novela de Nicandro y seguimos siendo amigos [...] éramos hasta vecinos”, agregó. El actor comentó que tenían una relación tan cercana que incluso la ayudó a encontrar un departamento en el mismo edificio donde él vivía y con el paso del tiempo detectó que la actriz nuevamente tenía intenciones amorosas.

A raíz de la polémica que Marjorie de Sousa y Gabriel Soto enfrentaron por una polémica cargada, situación que les valió una lluvia de críticas porque en ese entonces el actor estaba casado con Geraldine Bazán, la venezolana buscó apoyo en su amigo, quien la invitó a una convivencia que tenía en su casa con un grupo de amigos por un encuentro deportivo.

“Me emborraché, de las pocas veces que me he emborrachado y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Luego de eso al día siguiente como si nada hubiera pasado, tuvimos un encuentro ese día, no digo que lo hiciera borracho pero me hago responsable del hecho”, contó.

Fruto de ese encuentro los actores concibieron a Matías. Cuando se enteraron del embarazo decidieron volver a intentar tener una relación, comenzaron a salir, se comprometieron “Con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia”, vivieron juntos pero sus quehaceres profesionales los mantuvieron separados por un largo tiempo que no les habría permitido construir nuevamente un vínculo.

Julián Gil confesó que a pesar de los esfuerzos no lograron sostener su relación y un factor fue la convivencia que tenía con la madre de Marjorie, quien vivía con ellos: “Esa convivencia se convirtió en una gran tortura para mí y Marjorie, esa es una gran verdad [...] La señora no me dejaba acercarme al niño”.

“Le digo ‘Marjorie, yo no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y no puedo estar viviendo aquí con tu mamá. Yo amo a Mati, te quiero mucho y estoy dispuesto a sacar adelante esta relación pero yo no tengo porque someterme a esto en mi vida’”, comentó en referencia a los supuestos problemas de alcoholismo que tenía su suegra.

“O te quedas o te vas, si te vas yo voy a entender que tú nos abandonaste”, recordó las presuntas palabras de su entonces pareja. Al final decidió alejarse temporalmente de la casa que compartían, situación que desataría sus problemas posteriores por la custodia de su hijo.

