Julián Gil apostó que su hijo “no sabe que es su papá” por culpa de Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa ya no quiere que Julián Gil tenga la patria potestad de su hijo Matías (IG: marjodsousa/ juliangil)

Julián Gil y Marjorie de Sousa han llevado una de las separaciones más conflictivas del mundo del espectáculo y en esta ocasión, una nueva polémica surgió después de que el actor señalara que tras años de no poder ver a su hijo, este posiblemente ni sabe quien es su papá.

Todo comenzó con algunas de las más recientes declaraciones que hizo Marjorie durante un encuentro con los medios de comunicación, en donde aseguró que su hijo Matías se encuentra creciendo de forma óptima y está muy feliz.

“Matías es un niño muy sano, muy centrado y Matías está enterado de muchas cosas, jamas se va a envenenar su corazón y la verdad es que es un proceso que poco a poco va a ir viendo. él sabe, nos ve en televisión; prendes la televisión y siempre salimos, así que no puedes esconder eso a nadie”, comentó la artista.

Fue ante esto que el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? colocó un video desde su cuenta de Instagram para hablar sobre estos hechos y refutó tajantemente al perspectiva que su expareja tiene al respecto de su hijo, pues señaló que Marjorie era una mujer influyente en México.

Julian tiene tres hijos: Julian Jr., Nicolle y Matías (foto: captura de pantalla Instagram/@juliangil)

“El que tiene el poder, conexiones o contactos, tiene la última palabra”, sentenció el artista Asimismo, remarcó que él no declinó a la patria protestad de Matías.

“Eso es totalmente absurdo e imposible [...] a mí se me arrebató sin ningún tipo de justificación, pueden ir al expediente y ver qué hay en el expediente, pero a mí se me arrebató. Los mecanismo y la forma para eso averígüenlo”, explicó.

Julián también ahondó en que ha continuado apoyando económicamente a Matías y señaló que en caso de que esos rumores fueran ciertos seguro estaría en prisión, pues la pensión es un derecho para el niño.

En cuanto a lo señalado por Marjorie respecto a que el actor puede saber como se encuentra su pequeño a través de la televisión, Gil mencionó que poder observar a Matías en redes sociales no era tener un contacto real con él.

Marjorie dijo que Matías está bien de salud (Foto: Instagram)

“No existe un motivo, es un problema de ego y de querer tener más poder que la otra persona, porque al día de hoy sigo emplazando que diga la verdad, de cuál fue el verdadero motivo. Es muy sencillo. Lo que pasa que no lo puede decir, es tan sencillo que es absurdo y es un motivo por el cual se separan muchísimas pareja”, destacó.

Pero ahí no paró todo, pues el galán de telenovelas dijo que era lamentable que su ex tuviera que convocar a la prensa para decir “cosas sin sentido”, ya que no consideraba correcto que afirmara que todo estaba bien con su hijo, cuando este no podía ver a su papá.

“Y se los firmo. yo dudo e en la casa del niño haya una foto mía, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente cambia o no le dicen: ‘él es papá'. Yo les apuesto que si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen, Y el tema de que con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante”, aseguró.

