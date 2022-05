Silvia Pinal respondió a sus críticos en un video, pero su hija Sylvia Pasquel pidió bajarlo

Sylvia pidió que se borrara el video (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Silvia Pinal tiene 90 años y en su trabajo profesional, se le ha reconocido como actriz de cine y teatro, presentadora e incluso productora. A pesar de ello, recientemente su familia fue duramente criticada pues ella seguirá participando en una obra de teatro aunque es de la tercera edad y tiene ciertas complicaciones médicas.

En respuesta a las críticas y dejando en claro que su voluntad es seguir haciendo lo que más le gusta, Silvia Pinal lanzó el siguiente mensaje: “A todos los que quieren que yo no esté en el teatro...”, mencionó, posteriormente hizo una trompetilla con los labios y luego comenzó a reír a carcajadas.

En la grabación, se escuchó a Sylvia Pasquel decir “Te amo”, rápidamente los 10 segundos de video se difundieron en WhatsApp y posteriormente, comunicadores como Pedro Sola y Gil Barrera lo compartieron en Twitter, sin embargo, la hija de Silvia Pinal habría hecho un reclamo para que fuera borrado.

Silvia Pinal lanzó una trompetilla a sus críticos (Foto: Twitter/@tiopedritosola)

“Se difundió en whatsapp un vídeo de nuestra querida Silvia Pinal,donde responde a las críticas por su regreso al teatro. Me tomé el atrevimiento de replicarlo; entiendo que este tema incomodó a @sylviapasquel por tal motivo, le ofrezco una disculpa y bajaré de mis redes el video.”, escribió Gil Barrera.

Hasta el momento, no se saben las razones por las que la hija de Silvia Pinal pidió que la grabación fuera retirada, pero es probable que lo haya hecho por la exposición en la que se ha visto envuelta su mamá. A juicio de muchas personas a su juicio, Silvia Pinal estaba siendo obligada a participar en la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!

La primera actriz no pudo participar en su representación del pasado 11 de mayo (Foto: Lalo Cano)

Uno de ellos fue Gustavo Adolfo Infante, quien en respuesta a la contundente petición que hizo Sylvia Pasquel en el programa Chat del Chismorreo se dijo arrepentido y ya ofreció una disculpa a la familia de Pinal.

“La señora Pasquel reclama este comentario, tiene toda la razón y yo doy un paso para atrás, guardo silencio porque no quiero lastimar a la familia. Yo sí pensé que la estaban obligando a la señora Silvia Pinal, pero lo que entiendo y veo es que Silvia quiere hacer está obra”, mencionó Gustavo Adolfo en su programa.

De igual manera, aseguró que “si Silvia Pinal quiere estar trabajando, yo ofrezco una disculpa si mis comentarios fueron hirientes, Sylvia Pasquel: quiero que me dispenses yo sabré que cómo cuidar a mi viejita (mamá), tu sabrás como cuidar a la tuya”, mencionó el presentador en Imagen Televisión.

El comunicador le pidió una disculpa a Silvia Pinal (Fotos: Youtube/Gustavo Adolfo Infante Cuartoscuro)

Por otra parte, le dio la razón a la hija de Silvia Pinal y reconoció que se había permitido opinar demasiado sobre la vida privada de su familia:

“La razón le asiste a Sylvia Pasquel, quizás me he extralimitado en querer cuidar la imagen de la señora silvia pinal, yo no vivo con ella, yo no estoy en el día a día con ella, yo no sé la señora Silvia Pinal cuando despierta, o se pone triste y melancólica”.

Por su parte, diversas personalidades del medio artístico se pronunciaron a favor de que la primera actriz vuelva a los escenarios.

“Yo sé que ha habido controversia, pero yo creo que ante todo debe de haber el respeto, si la señora Silvia Pinal está en un escenario es porque ella quiere hacerlo, y porque ella quiere seguir en contacto con nosotros sus fans y escuchar el aplauso y todo lo que esto conlleva, o sea yo creo que es por eso, el respeto”, compartió Alma Gómez Fuentes, Cositas.

SEGUIR LEYENDO: