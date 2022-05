Sergio Mayer al fin habló sobre Luis de Llano: “Tendrá que pagar”

El actor ha declarado que por De Llano tiene un cariño muy especial (Fotos: Instagram@sergiomayerb/@luisdllanomacedo)

Desde que Sasha Sokol destapó el abuso del que fue víctima por parte de Luis de Llano, al haber sostenido con él una relación sentimental a sus 14 años mientras el productor estaba por cumplir 40, las reacciones del medio del entretenimiento no se han hecho esperar.

Y es que sus compañeros de Timbiriche, Érik Rubín, Mariana Garza, Edith González y Benny Ibarra -sobrino del señalado productor de televisión- no tardaron en refrendar su apoyo a Sasha, a quien le aplaudieron su valentía por revelar un tema tan personal ante el ojo público.

Creador de telenovelas como Agujetas de color de rosa y Alcanzar una estrella, y de grupos pop como Timbiriche, Kabah y Garibaldi, Luis de Llano se mantuvo en silencio por casi un mes hasta que el 31 de marzo expresó en un comunicado que su relación con Sasha Sokol “fue libre y consensuada”, por lo que “no cometió ningún delito”.

Luis de Llano aún trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Lejos de mejorar su imagen pública, el creativo del entretenimiento nuevamente fue objeto de señalamientos y su comunicado fue duramente criticado. Ante este panorama, reporteros de la prensa han intentado conocer la postura de Sergio Mayer, quien formó parte de Garibaldi desde sus inicios, y quien ha sostenido una relación cercana con De Llano hasta la actualidad.

El ex presidente de la comisión de cultura del Senado de la República había preferido mantenerse al margen y no hacer ningún comentario respecto al hermano de Julissa, por lo que no realizó declaraciones concretas ni contundentes sobre el caso que estremeció a México.

“Con Luis ha sido siempre la amistad laboral y obviamente le debo mucho a Luis en mi carrera, fue un gran productor y creador de muchos conceptos, y su vida personal y demás yo creo que solamente él y Sasha, porque lo vivieron, tienen derecho a opinar al respecto”, expresó ante el matutino Venga la alegría a mediados del mes de marzo.

Luis de Llano fue el productor de Garibaldi (Foto: Achivo)

Entonces, el actor que le dio vida a personajes de telenovelas como Corazón que miente, Fuego en la sangre y La fea más bella continuó asegurando que sería irresponsable que emitiera una declaración, ya que no le constaba nada, aunque dejó ver nuevamente su admiración por el que fuera su productor.

“Sería irresponsable de mi parte que yo diera una opinión porque le tengo mucho cariño y respeto, y si hay alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tiene que ver o aclarar ellos porque a mí no me consta nada de ninguna de las dos partes”, mencionó, aunado a lo que ya ha sido calificado como una postura “tibia” en redes sociales.

Ante este posicionamiento, y sobre todo por el hecho de que Mayer ha enarbolado las causas de las vícitimas de acoso y abuso, especialmente en el medio del espectáculo, causó extrañeza entre el público que el ex cantante de Garibaldi no emitiera una postura contundente.

Mayer había evitado hacer declaraciones contundentes sobre el escabroso caso (Fotos: Instagram/@sergiomayerb/@luisdllanomacedo/@sashasokolva)

Sin embargo, recientemente el también productor teatral fue un poco más allá y al fin dejó entrever que Luis de Llano habría de pagar penalmente la falta en la que incurrió hace más de 30 años.

Sobre Luis de Llano, Mayer mencionó en un encuentro con la prensa que “mucha gente del medio artístico le debe mucho” y añadió, “lo quiero porque es mi amigo, pero siempre he dicho y he sido congruente en favorecer y privilegiar siempre a los menores de edad y a las víctimas, y si es necesario y si él tiene algo y tiene que pagar ante la ley, pues lo tendrá que pagar y tendrá que responsabilizarse de los actos que cometió en su momento, sea Luis, sea quien sea”.

