“Se gritoneaban de un lado a otro”: así fue “el agarrón” que protagonizaron Verónica Castro y Lucía Méndez en Televisa

A pesar de que ambas actrices han negado tener rivalidad, Jorge Carbajal presenció un fuerte intercambio de insultos. (Foto: Instagram / @luciamendezof @vrocastroficial)

Poco se sabe sobre la supuesta rivalidad entre las actrices Lucía Méndez y Verónica Castro, que se presume comenzó en la década de los setenta, hace casi 50 años. Sin embargo, a pesar de que ambas han negado haber tenido roces directos alguna vez, el periodista Jorge Carbajal sacó a la luz un recuerdo sobre una pelea entre ambas.

La historia se remonta a los años ochenta, cuando el ahora youtuber se encontraba estudiando con Silvia Derbez y la primera actriz los mandaba a hacer prácticas a Televisa. Cuando terminaban las prácticas, Jorge se iba a caminar entre los foros de la empresa mexicana.

Lucía Méndez y Verónica Castro se encontraban en foros separados, pero cercanos, pues la primera protagonizaba el El extraño retorno de Diana Salazar y la segunda Rosa Salvaje.

“Yo venía caminando de allá del centro de producción, hacia el estacionamiento del Foro 3 y me acuerdo perfecto que de repente veo un carro espectacular dorado descapotable”, comenzó a narrar el realizador del programa En Shock! para el canal de Youtube de Lucía Méndez.

“Llega Verónica y se sube, ella traía una camionetita azul sencillita. Yo no sé qué había pasado entre ustedes dos ese día, pero tú ya te habías arrancado en este carrazo que traías y de repente te regresaste en reversa y empezaste a tocar el cláxon”, continuó Carbajal.

Lucía Méndez comenzó a hacer expresiones de incredulidad, pues se sorprendió de que no se acordara de lo que su compañero se encontraba narrando.

“Y Verónica, que estaba en su camioneta, nada más te veía por el espejo. Y entonces tú te bajaste del carro, yo me quedé ahí parado como buen chismoso viendo qué estaba pasando”, relató Carbajal.

Verónica Castro se encontraba en la cumbre de al relación durante los años ochenta. (Foto: Intagram / @ vrocastroficial)

El periodista comentó que es uno de los recuerdos más frescos que tiene sobre esa época. “Te bajaste del coche y entonces gritoneándole, fuiste y le gritabas no sé qué tanto a Verónica. No te voy a decir exactamente qué frases eran, pero Verónica baja el vidrio y te contesta desde el carro, pero Verónica nunca se bajó”, contó.

“¿Yo? Wow, no me acuerdo”, dijo atónita Lucía.

Carbajal relató que en realidad el asunto no pasó de los insultos. “Nada más se gritoneaban de un lado a otro, hasta que te regresas, le dijiste más cosas, te subiste al carro, diste arrechinón de llantas dentro de Televisa y te fuiste en el carrazo ese”, le intentó recordar el influencer, aunque no funcionó.

Lucía Méndez tardó en responder, pues a pesar de que se esforzó, no consiguió recordar aquel día: “La verdad no me acuerdo haber tenido nunca un encuentro así con ella. Si de alguna manera pasó, no sé qué habrá sucedido, un agarrón o algo”.

Lucía Méndez siempre ha negado haber tenido contacto con Verónica Castro. (Foto: Archivo)

“Ha de haber sido el único, porque realmente nunca hemos tenido un contacto ella y yo de algo, jamás. Jamás en la vida he llegado y le dicho, nunca he hemos tenido ni siquiera oportunidad de tratarnos”, confirmó Méndez.

Hasta hace apenas unos días, la actriz de Tú o nadie habló sobre la relación que tiene con la madre de Cristian Castro. Según ella, el pleito se originó porque Castro le copia todo lo que hace, lo que la ha incomodado en varias ocasiones.

Incluso llegó a circular el rumor de que Verónica Castro pretendía a Lucía Méndez. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Es como, hago algo y ella inmediatamente es lo mismo, tiene lo mismo, no entiendo”, reveló Méndez para el programa Chisme No Like.

“En realidad, yo no he dicho nada, no he comentado nada porque no me importa, pero hay gente que cada vez me lo comenta más y más y más, que siempre que hago yo algo, ella tiene que salir a tratar de borrar o a tratar de superar, y realmente sí es digno de análisis”, dejó en claro la actriz, que siempre ha negado haber tenido roces con la protagonista de Los ricos también lloran.

