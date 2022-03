Verónica Castro: qué secuelas aún sufre por su terrible accidente en Big Brother

Verónica Castro confesó que a 15 años del accidente que tuvo en el elefante, hoy sufre fuertes secuelas (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

Verónica Castro sigue afrontando secuelas por el accidente que sufrió hace 18 años, cuando sufrió un accidente al presentarse en un elefante a la final de Big Brother VIP. La actriz confesó que ha pasado por diversas cirugías y su columna vertebral tiene varias prótesis.

Durante la última temporada de Big Brother VIP, Verónica Castro fue elegida como conductora y fue un éxito. Al ser uno de los programas favoritos de los televidentes, decidieron darle al programa el mejor final, por lo que la entrada de la presentadora fue en vivo, en medio de cientos de personas que querían ser testigos de cómo la última persona salía de la casa y se llevaba su cuantioso premio.

La actriz entró a la locación montando un elefante, el cual se puso en alerta al ver a tanta gente y escuchar las ovaciones. Comenzó a correr y Verónica sufrió de varias fisuras en su columna, pues se aferró al animal mientras este continuaba nervioso, casi tirándola. Desde entonces, la salud de la también cantante se ha visto muy comprometida, así como su movimiento.

Verónica Castro continuó la conducción de la final de "Big Brother" a pesar de que se había fisurado la columna (Foto: Las Estrellas)

En entrevista con Caras México, La Vero confesó que toda su espalda tuvo que ser reconstruida, tiene cervicales postizas y prótesis en el cuello, por lo que, pese al buen trabajo que hizo el cirujano que la trató, actualmente su vida se ha complicado.

“Tengo muchas operaciones, porque desde que tuve la caída del elefante, me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda”

Asimismo, confesó que como artista, su vida ha sido muy fructífera y feliz, pero como mujer, ha sido complicado y su salud no le permite salir adelante con facilidad, algo que no sucedería si no hubiera tenido el accidente en el elefante.

Y es que, aunque la actriz ha continuado esforzándose por seguir trabajando como actriz, su hermano José Alberto El Güero Castro ha mencionado en algunas entrevistas que la salud de la espalda de Verónica a veces la mantiene en casa.

Castro confesó que sus canas y arrugas le gustan, además, se siente orgullosa de su edad (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

”Si tiene que hablar la artista, pues va a decir que todo está divino, espléndido, maravilloso y que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo, sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud, todo hubiera sido diferente, porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante”, confesó la actriz.

En la entrevista, Verónica también mencionó que actualmente es tarde para arrepentirse de lo que hizo, pero sí piensa en lo que hubiera hecho antes. “Hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos”, dijo. Asimismo reveló que le hubiera gustado ser más permisiva con ella misma.

Por otra parte, anunció su posible retiro de la actuación, pues mencionó que la película Cuando sea joven, la cual se grabó hace más de tres años, posiblemente sea la última producción en la que participe.

Cuando sea joven es una película dirigida por Raúl Martínez y producida por Eugenio Derbez. La trama se basa en una viuda de más de 70 años que se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para su familia. Sin embargo, de repente, un día recupera misteriosamente su apariencia física de cuando tenía 20 años.

