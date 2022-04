Lucía Méndez recordó cuando rechazó a Chayanne: “Eres un bebé”

Lucía Méndez recordó cuando Chayanne intentó conquistarla (Foto: Instagram @chayanne / @luciamendez)

Lucía Méndez reveló que entre sus pretendientes estuvo Chayanne, quien era muy joven cuando intentó conquistarla en los años 80, justo antes de que Luis Miguel la convenciera de iniciar una relación amorosa.

La lista de los artistas que intentaron acercarse a Lucía Méndez de forma romántica nuevamente se vuelve más grande, esta vez con el nombre de Chayanne, pues la actriz aseguró que hace casi 40 años él estuvo tras de ella y era su fan.

En el programa Con Permiso, Lucía fue cuestionada por Martha Figueroa acerca de la relación que mantuvo con Luis Miguel, por lo que la protagonista de Colorina se remontó al momento en que por primera vez convivió con El Sol.

Lucía Méndez aseguró que Chayanne y Luis Miguel no fueron los únicos cantantes de su generación que la pretendieron en ese momento de su carrera (Foto: AFP)

Según recordó, el mismo día en que Micky por primera vez intentó acercarse a ella, Chayanne también lo hizo dentro de un festival que se celebró en Miami y que estuvo a cargo de Raúl Velasco.

Ella tenía 30 años, mientras que el puertorriqueño tendría sólo 17 años cuando fue a la habitación en donde ella se estaba hospedando durante el evento. Tocó insistentemente la puerta luego de un ajetreado día de trabajo porque quería saludar a su ídola e intentar conquistarla, pero su plan no resultó como lo esperaba, según relató la cantante.

“Llegó el Chayanne, (dijo) ‘no, Lucía...’. Era algo así como mi fan perdido Chayanne, de verdad, entonces llego y (me dijo) ‘Lucía’, que no se qué. Dije: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor’, y le dije: ‘No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne’”, recordó la histrionisa entre risas.

Lucía aceptó mantener un tórrido romance con Luis Miguel ya que, según ella, él le aseguró que tenía 20 años, es decir, que era 13 años menor que la actriz (Foto: Instagram / @luciamendezof)

Lucía aseguró que justo después de haber rechazado a Chayanne, decidió volver a dormir ya que era muy tarde, pero media hora después nuevamente la despertaron golpes a su puerta. Fue entonces cuando encontró a Luis Miguel esperándola con una botella de champagne.

El intérprete de Ahora te puedes marchar supo cómo responder ante el a esperado rechazo de la actriz, por lo que tenía preparado un discurso para hablar sin que ella tuviera la oportunidad de mandarlo a su habitación.

“De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20 (...) Dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y (digo) ‘¿qué onda, Micky’?, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’”, recordó.

El romance entre los cantantes duró sólo unos meses, pero Méndez ha asegurado que ha sido uno de los más simbólicos de "El Sol" (Foto: Twitter/@chekechek1)

Antes de que Lucía pudiera decirle algo, él le explicó que se sentía muy mal, así que tenía que desahogarse con alguien y ella era la persona perfecta para escucharlo. Méndez, aún así, le pidió que se fuera a su cuarto, pues eran ya las 2:00 horas y sólo quería dormir.

“En este momento quiero hablar contigo (...) Entonces, entra, se sienta, me empieza a platicar ‘no, estoy harto’ de no sé qué, ya sabes cómo es Micky de inteligente para platicar”, comentó la protagonista de Viviana.

En medio de la plática, Luis Miguel le sirvió una copa de champagne y ella comenzó a tomarla mientras lo escuchaba. Así pasaron las horas hasta que ella ya estaba muy ebria y el cantante aprovechó para poder besar a Lucía.

No fue lo único que hicieron en esa ocasión, pues la actriz reveló que se habría dejado llevar por El Sol y habrían pasado su primera noche juntos.

