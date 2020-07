“Él me violentó”: Daiana respondió a Kalimba a más de una década del escándalo

(Foto: Instagram de Kalimba)

Hace 10 años Kalimba vivió uno de los episodios más duros de su vida. En el apogeo de su carrera musical como solista, el cantante fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente que fue edecán de uno de sus espectáculos que en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo.

El ex integrante de OV7 estuvo preso por una semana, tiempo en el se desarrolló un proceso judicial lleno de contradicciones y finalmente fue desestimado porque no se encontraron pruebas del acto cometido en contra de Daiana Guzmán, de entonces 17 años.

A pesar de la conclusión del proceso, los involucrados tuvieron que enfrentarse al escarnio y señalamientos que los han acompañado desde aquella noche en 2010. Kalimba continuó con su carrera artística y la joven se alejó de los reflectores después de protagonizar una portada de la revista Playboy.

El escabroso caso resurgió hace apenas dos semanas, cuando el mismo artista habló de lo que vivió después de presentarse como DJ en un centro nocturno de Chetumal y en el hotel donde se hospedó aquella noche.

(Foto: Instagram de Kalimba)

“Me ofreció sexo y le dije que no, me fui a mi cuarto y me empezó a seguir. Me dijo: ‘Ándale, sería mi sueño’. Thaily, quien sí fue a declarar y quien sí dijo la verdad, la corrió del cuarto”, confesó Kalimba en una entrevista realizada por Yordi Rosado en su canal de YouTube.

El intérprete de Se te olvidó acusó al entonces procurador de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, de aprovecharse de su caso para limpiar su imagen porque tenía muchas irregularidades en sus procesos.

“La primera abogada de Daiana renunció. Fue a hablar con mi abogado y le dijo: ‘Esto es una absoluta mentira, yo ya los caché, yo ya vi lo que están haciendo. Estoy amenazada por el procurador'”, destacó el famoso que también habló de desaparición de pruebas de su caso.

“La razón por la que nadie fue a declarar, fue porque el procurador amenazó a todas las personas que estuvieron en esa fiesta”, sentenció.

(Foto: Instagram de Kalimba)

Las duras declaraciones de Kalimba promovieron que tanto Daiana Guzmán como Thaily Villalobos también contaran su versión de los hechos.

Villalobos también era menor de edad y manejaba una incipiente agencia de modelos para la que trabajó Daina la noche en que acusó a Kalimba de abuso sexual.

En entrevista con Ventaneando, Thaily coincidió con Kalimba sobre las amenazas de Alor Quezada: “Me toca declarar porque comenzaron a inventar que fueron dos las dañadas y yo no fui a demandar”.

“Cuando voy a declarar, el procurador me dice ‘no, eso no es verdad’, sacó la declaración de Daiana y agregó ‘esto es lo que tienes que decir'”, señaló.

Según Villalobos fue amenazada con ir al Tutelar de Menores y con enviar a su papá a la cárcel. “Me decían ‘a ti te violaron, tienes que poner que te pasó esto’”, añadió.

(Foto: Instagram de Kalimba)

Daiana Guzmán habló con el mismo programa de espectáculos de TV Azteca, donde reafirmó que fue agredida por Kalimba: “Está en mi declaración, tal cual, yo no voy a aumentar nada, creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”.

Agregó que las declaraciones del cantante llegaron tarde y no entiende por qué las hizo ahora que Francisco Alor Quezada ya falleció.

“Se me hace algo ridículo hablar 10 años después de esto, igual se me hace algo cobarde... ¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?, ¿por qué hablarlo hasta hoy que esta persona ya no se puede defender?”, sentenció.

