Rubén Albarrán lanzó carta a AMLO por encuentro cancelado del Tren Maya: “No conspiramos”

Fotos: Gettyimages

Hace casi una semana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que buscaba entablar un diálogo con los ambientalistas y científicos que se lanzaron contra el Tren Maya. Sin embargo, integrantes de Sélvame del Tren se negaron a asistir a la reunión y esta fue cancelada.

Este día, Rubén Albarrán, integrante de Café Tacvba, publicó una carta dirigida al presidente de México para “agradecerle” por “no recibirlos” en el Palacio Nacional, en su texto de cuatro cuartillas también informó que fue comisionado por quienes conforman Sélvame del Tren.

En la carta, el cantante aseguró que los diversos artistas del grupo diverso no concuerdan totalmente en sus ideales, pero decidieron unirse para defender los recursos naturales, no para “conspirar” en contra de Andrés Manuel López Obrador, incluso se pusieron “a su servicio” y aseguraron que el tramo 5 del Tren Maya no es su único objetivo para dialogar con él.

Esta es la carta completa (Foto: Twitter/@selvamedeltren)

(Foto: Twitter/@selvamedeltren)

(Foto: Twitter/@selvamedeltren)

(Foto: Twitter/@selvamedeltren)

“No crea usted que somos un grupo homogéneo y que todxs pensamos de forma similar, o que conspiramos en su contra; entre nosotrxs hay visiones diametralmente diversas, tal vez irreconciliables, pero que en este caso, hemos decidido mediar, pues nos ha reunido el interés por proteger al planeta y detener no solo la destrucción de la selva Maya, sino también el delicado entramado biológico, social y cultural, del que los humanos solo somos parte y que en esta zona que nos ocupa, es particularmente rico y precioso.” le escribió Albarrán a AMLO.

Albarrán habló a nombre de Sélvame del tren FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

En su texto, el cantante de 55 años se enfocó en darle las gracias al presidente de México por no recibir a los integrantes de Sélvame del Tren, pues no tendrían que acudir a Palacio Nacional, sitio histórico donde no habrían obtenido la atención que esperaban y el cual describió de la siguiente manera:

“Ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores, en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara.”, mencionó.

El Tramo 5 del Tren Maya fue cancelado por Fonatur, señalan que ya no seguirá el trazado original por Playa del Carmen, obras que ya tenían meses realizandose (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

Rubén Albarrán constantemente se ha posicionado en favor de ambientalistas de pueblos originarios, feministas, la comunidad LGBT+ y con personas desplazadas, pues en 2018 incluso tuvo un encuentro con la caravana migrante y les brindó apoyo. Es por esto que, en representación de todos los integrantes, aseguró lo siguiente:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el banderazo de inicio de obras del tramo 4 Izamal-Cancún en la comunidad de El Ideal municipio de Lázaro Cardenas estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

“Pero algunos aquí, no queremos hablar solo del Tramo 5; queremos hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, pero también del Corredor Interoceánico, ese macroproyecto, aún más amenazador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño: como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTTQ+”

En su extensa y detallada carta, Albarrán mencionó también cuáles eran los tres ejes del posicionamiento; el primero fue “abrazar con comprensión y compasión a AMLO” pues entiende que es una gran responsabilidad la que recae sobre los hombros del presidente y necesita “salir bien librado” en un entorno sociopolítico megadiverso y corrompido.

Albarrán aseguró que el Tren Maya no es el único tema pendiente que tiene Sélvame del tren con Andrés Manuel López Obrador (Foto: lopezobrador.org.mx)

En el segundo, aclaró que el grupo Sélvame del Tren se pone al servicio del presidente, pero no solo eso, sino que está en disposición de luchar y defender el bienestar del país, el planeta y las generaciones futuras:

“Sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana; pero hacia adentro nos observamos unos a otros, nos complementamos, contenemos y caminamos de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne”, expresó acerca de sus compañeros.

El cantante le recordó a AMLO "la sacralidad de los elementos dadores de vida (Foto: Cuartoscuro)

En el tercer punto, Albarrán explicó que “No se trata de convencer a nadie, se trata de llegar a la mejor solución posible a través de la inteligencia colectiva.” y, a título personal, invitó a AMLO recordar La Sacralidad de los Elementos Dadores de Vida.

“En este caso, es una verdad, a la que nadie podrá decir que ‘tiene otros datos’: Sin el aire ¿quién puede vivir más de 3 minutos? Sin agua ¿quién más de 4 días? Sin alimento proveniente de la tierra ¿quién más de 13 días?”, escribió el vocalista de la banda Café Tacvba.

SEGUIR LEYENDO: