Angélica Rivera y El Güero Castro se reunieron para la graduación de su hija Fernanda

Este 7 de mayo Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro se graduó del Berklee College of Music y sus dos padres la acompañaron para festejar con ella este día tan importante.

Fernanda Castro compartió a través de sus redes sociales que, tras años de esfuerzos y estudio, se graduó de Berklee, una prestigiosa universidad de música de Estados Unidos, cumpliendo uno de sus sueños al estudiar en este lugar.

“Desde el 2015 le prometí a mi chiquita graduarme de berklee y aquí estoy. Sigue tus sueños, síguelos sin escuchar a nadie mas que a tu corazón, síguelos sin miedo, síguelos que si te quedas solo ya encontrarás gente en el camino”

Fernanda tenía el sueño de estudiar en Berklee desde mucho tiempo atrás, por lo que es un orgullo para toda la familia que finalmente se haya graduado (Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

En su publicación compartió algunas fotografías junto a su hermana menor, Regina, y a sus dos padres, la ex primera dama de México, Angélica Rivera, y el productor de telenovelas El Güero Castro.

También a sus papás y hermanas les dedicó unas palabras de su post: “Gracias a mi familia y a todos los que desde el principio creyeron en mí, gracias por todo el apoyo”.

Vestida de blanco, con su toga ya su birrete, Fernanda posó junto a La Gaviota, José Alberto y Regina al final de su ceremonia de graduación.

La familia posó sonriente desde Boston, Estados Unidos (Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

Angélica Rivera, quien en pocas veces se ha dejado ver desde que terminó el sexenio presidencial de su exesposo Enrique Peña Nieto, visitó con leggings, botas y un saco negros. Sonriente, posó junto a Fernanda, abrazándola.

Sofía, la primogénita de Angélica, no pudo asistir al evento, pero en sus Instasories compartió un corto video de cuando su hermana está caminando rumbo a tomar asiento para dar inicio a la ceremonia.

En las imágenes escribió un tierno mensaje para Fernanda, con el que externó su orgullo al ver cómo cumplió su sueño.

Sólo faltó Sofía para que la familia Sáinz Castro Rivera se reuniera (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Híjole, no sabes lo que siento verte ahí @fernandacastromusica. Lo lograste, cumpliste tu sueño y yo vi cómo te costó, cómo te preparaste y cómo los disfrutaste. Te admiro, te respeto y estoy muy orgullosa de ti”, se lee en su historia temporal.

El Güero Castro también le dedicó a Fernanda una publicación en su cuenta Instagram y la felicitó.

"El Güero" compartió esta fotografía junto a Fernanda para felicitarla (Foto: Instagram/@elgueromex)

En su paso a convertirse en músico, la hija de La Gaviota lanzó una canción en julio de 2021 para la telenovela de su papá La Desalmada. El tema Cuando salga el sol fue una colaboración con Pablo Vermer y se convirtió en el tema oficial del melodrama.

En una entrevista para diferentes medios, la sobrina de Verónica Castro habló sobre el apoyo que le dio El Güero y su mamá para estudiar música. Externó que colaborar con Pablo Vamer en un proyecto de Televisa significó un espacio de oportunidades tanto para ella como para su amigo.

“A mí me gusta trabajar con mis amigos de la universidad y que son compositores que tal vez no se conocen mucho hoy. Creo que es una gran oportunidad para empezar a sacar a los jóvenes músicos que yo he visto que se rompen la mad** estudiando y no llegan las oportunidades”, declaró en el video recuperado por el periodista Eden Dorantes.

Contrario a Sofía y a La Gaviota, Fernanda también reveló que a ella nunca le ha gustado cómo se ve en cámara y desde pequeña se ha inclinado por la música, por lo que posiblemente no siga los pasos de su madre en la actuación.

