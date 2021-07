Hija de Angélica Rivera se lanzó como cantante en “La Desalmada”

Fernanda Castro inició su carrera musical con el lanzamiento de Cuando salga el sol, colaboración que hizo con el músico mexicano Pablo Vamer y que será el tema oficial de la telenovela La Desalmada.

La joven de 22 años es la segunda hija que procrearon Angélica Rivera y José Alberto Castro. Fernanda decidió incursionar en el mundo artístico a través de la música e inició con un gran proyecto, pues es la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela que produjo su papá.

Con motivo del estreno de La Desalmada, Fernanda Castro anunció en su cuenta de Instagram que Cuando salga el sol ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Con la descripción “medianoche”, la cantante posteó la portada de su sencillo.

Fernanda Castro interpretará la canción oficial de "La Desalmada" (Captura: @fernandacastromusica/Instagram)

En sus historias de Instagram, Fernanda compartió que tuvo una presentación junto a su amigo Pablo Vamer en un bar, espacio en donde ambos intérpretes mexicanos mostraron su talento con letras en español e inglés. La cantante también estuvo acompañada por su banda de músicos.

En una entrevista para diferentes medios, la sobrina de Verónica Castro habló sobre el apoyo que le dio el “Güero” Castro y su mamá para estudiar música. Externó que colaborar con Pablo Vamer en un proyecto de Televisa significó un espacio de oportunidades tanto para ella como para su amigo.

“A mí me gusta trabajar con mis amigos de la universidad y que son compositores que tal vez no se conocen mucho hoy. Creo que es una gran oportunidad para empezar a sacar a los jóvenes músicos que yo he visto que se rompen la mad** estudiando y no llegan las oportunidades”, declaró en el video recuperado por el periodista Eden Dorantes.

Fernanda Castro estrenó el tema oficial de La Desalmada

Fernanda Castro aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta competencia entre ella y su hermana Sofía, quien se dedica a la actuación. La intérprete mencionó que es muy unida con sus dos consanguíneas y que siempre se alegra por sus triunfos.

“Eso sería, en todo caso, envidia. A Sofía le va bien y yo soy 10 veces más feliz que ella. Estoy segura que viceversa”, comentó.

La joven detalló que no le gusta la actuación, por lo que no le interesa participar como actriz de telenovelas o teatro. Mencionó que el principal motivo es que no le gusta estar frente a cámara, hecho contrario a su hermana mayor, quien ha participado en telenovelas y series.

“Nunca me gustó verme en cámara. Luego para actuar en la escuela era buena, me lo creía, tal vez está en la sangre pero no me gusta actuar”, dijo.

Angélica Rivera y José Alberto Castro se casaron en 1994 y se divorciaron en 2008. La pareja concibió tres hijas de las cuales sólo dos se dedican al mundo artístico (Foto: Instagram @sofia_96castro)

Fernanda Castro comentó que su vida como hija de la Primera Dama de México e hijastra del presidente Enrique Peña Nieto es un tema privado y todo lo que corresponde a ese ámbito de su vida se ve reflejado en la letra de sus canciones. Sin embargo, aclaró que el político la trató bien: “Yo estaré agradecida con él toda la vida”.

A pesar de que Angélica Rivera y el productor llevan separados poco más de 13 años, su relación familiar puede considerarse como buena. A finales del 2020, los Castro Rivera compartieron momentos en familia que presumieron con sus seguidores de redes sociales.

Por otro lado, La Desalmada se estrenará el próximo lunes 5 de junio a través del Canal de las Estrellas. Es una producción de José Alberto Castro que trae a la pantalla chica una versión de la historia colombiana La Dama de Troya.

Dentro del elenco se encuentra Livia Brito, José Ron, Kimberly Dos Ramos, Marjorie de Sousa Eduardo Santamarina, Daniel Elbittar, entre otros. La novela será emitida a las 9:30 de la noche y tendrá una duración aproximada de cuatro meses.

