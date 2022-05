Luis Gerardo Méndez confesó que hizo “scouting de mirreyes” para protagonizar “Nosotros los nobles”

Luis Gerardo Méndez habló de su papel en Nosotros los Nobles

Luis Gerardo Méndez, quien se ha consagrado como uno de los actores más populares de la última década en México, relató cómo fue el proceso para incorporarse al elenco de Nosotros Los Nobles, encabezado por el director mexicano Gary Alazraki.

Fue en el programa No Hagas lo Fácil de Spotify conducido por Juanpa Zurita, donde el renombrado intérprete mexicano relató que desde un principio le fue ofrecido uno de los papeles protagónicos de la película; sin embargo, y por sorpresa de todos era para dar vida a Cha y no a Javi Noble.

“Gary Alazraki en una boda me encontró, llegó y me dijo ‘quiero que hagas mi película’ y yo como que lo volteé a ver y pues era un güey ‘güero, pedito y mirrey’ pasaron dos años que no lo volví a ver, porque no había conseguido el dinero para la película. Total, dos años después me volvió a contactar y ya con el dinero me mando el libreto”, indicó en un principio para el programa conducido por Juanpa Zurita.

“Me dijo, ‘quiero que hagas a Cha’, el hípster y yo leí el guión y dije ‘no, güey’, el personaje es Javi, el personaje que quiero hacer es Javi Noble, y él me dijo que no porque Javi debía de ser gordito, un Mirrey Gordito”, dijo el histrión de 40 años entre risas.

Posteriormente y ante la insistencia por parte de Luis Gerardo, Gary Alzaraki no tuvo oportunidad de negarse y aceptó hacerle un casting para ambos protagónicos.

“Le puse todo mi corazón y mi alma a Javi, me disfracé cabrón, me fui a hacer scouting de Mirreyes, a ‘chupar’ con ellos para ver como hablaban, como se vestían y como tratan a la gente de servicio que eso me parece terrible, terrible cabrón. Prepare esa audición probablemente como nunca he preparado alguna otra, y, me lo gane, Gary me dijo ‘No mam*es, si eres Javi Noble’”, relató sobre la preparación de su papel.

Más adelante el histrión mexicano que dio vida a Victor Tapia en Narco: México resaltó que algo que le gustó mucho de dar vida a Javi Noble fue el muy marcado contraste de personalidades entre su ‘yo’ verdadero y su personaje: “Una cosa, yo creo que no hay un personaje más opuesto a mí en el mundo que Javi Noble, la gente que me conoce lo sabe”, admitió.

Asimismo, se dio tiempo para recordar la gran dupla que se consagró en la pantalla junto con Karla Souza, Juan Pablo Gil y donde compartía protagónico con un gran elenco que encabezaba el primer actor Gonzalo Vega, Ianis Guerrero, Mary Paz Mata, entre varios más.

“El punto es que cuando leí el guión, pocas veces me había reído tanto [...] Sabía que era una gran película, cuando estuvimos juntos Karla Souza, Juan Pablo y yo, la manera en la que improvisamos y vimos que todo el set se estaba muriendo de la risa, sabíamos que esta película era diferente”, evocó el intérprete que también dio vida a Salvador Iglesias Jr. en la exitosa serie de Netflix, Club de Cuervos.

Luis Gerardo Méndez en un principio jamás se imaginó el éxito de Nosotros Los Nobles y es que la cinta se convertiría en la película mexicana más taquillera de la historia.

Para finalizar, Luis Gerardo le agradeció la oportunidad a Gary Alazraki, quien a su respectiva vez lo sumó tiempo después a la producción de Club de Cuervos, donde se posicionó en el gusto de la población mexicana, así como uno de los grandes talentos mexicanos en el mundo de la actuación

Después del éxito obtenido, ya en el 2019, tuvo la posibilidad de incursionar en Hollywood como productor y, además, protagonizó la película original para Netflix Misterio a bordo junto a Adam Sandler y Jennifer Aniston.

