Luis Gerardo Méndez recordó a su papá y envió contundente mensaje a sus seguidores: “Vacúnate”

Esta mañana, el actor mexicano, Luis Gerardo Méndez, recordó la muerte de su padre por complicaciones relacionadas con la COVID-19, con una conmovedora composición sobre sus últimos días y aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus seguidores e invitarlos a vacunarse.

A través de sus redes sociales, el actor narró cómo transcurrieron los últimos días de su progenitor y publicó una fotografía de sí mismo con los ojos irritados y en llanto. Posteriomrente explicó que esa instantánea se la tomó el día que recibió un diagnóstico desfavorable en relación a la salud de su familiar.

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre en febrero del año pasado. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír” , rememoró Gerardo.

En la publicación, el intérprete narró que su padre no alzanzó vacuna y, a razón de esto, falleció unas semanas después de que resultó contagiado de COVID-19 a inicios del 2020.

“3 semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 11 meses, no alcanzó la vacuna (...) La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados”, continuó Gerardo, quien concluyó la publicación con un contundente mensaje para sus seguidores.

“Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todxs. Por la comunidad”, concluyó el actor que perdió a su padre hace casi un año.

No es la primera vez que Gerardo habla sobre la relación que mantiene con su padre después de su fallecimiento. El protagonista de Club de Cuervos aseguró que tuvo que recurrir a un chamán como parte del desarrollo de su nuevo papel en la serie Los Enviados y durante esta experiencia pudo contactar con su familiar.

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer narró lo que vivió: “En el proceso de preparar esto, fue la muerte de mi padre y una amiga me dijo, ‘deberías ver a un niño que conozco que es muy impresionante, que te va a servir para tu personaje, si no crees en eso, tal vez te diga algo de tu padre o no pero bueno, por tu personaje’”, contó el actor aguascalentense.

Luis Gerardo Méndez en compañía de su padre Foto: Instagram/@luisgerardom

Asimismo, mencionó que logró hablar con su padre durante una hora en sus encuentros con el chamán. Aunque no dio muchos detalles al respecto, catalogó el hecho como algo “raro y surreal”.

“Tuve un par de sesiones con esta persona y no voy a entrar en esa discusión porque no tenemos tanto tiempo pero lo que te voy a decir es que prácticamente tuve una conversación con mi padre durante una hora, me dijo cosas que no había manera que nadie más supiera, que fue muy revelador y raro y surreal”, narró el protagonista de Nosotros Los Nobles.

Luis Gerardo confesó tener las grabaciones de esa plática pues quería comprobar que todo fuera real: “Tengo las conversaciones grabadas porque justamente se lo quería compartir a más gente y que me dijera, si me estoy sugestionando o es real y la gente me decía, ‘suena a tu papá’ entonces de alguna manera, esa experiencia me ayudó a entender desde otro lugar la serie a este personaje”.

