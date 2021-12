Luis Gerardo Méndez aseguró que tuvo contacto con su padre por medio de un chamán

Luis Gerardo Méndez reveló cómo fue que habló con su padre tras 9 meses de fallecido (Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

El actor Luis Gerardo Méndez reveló que pudo hacer contacto con su padre tras 9 meses de fallecido. El protagonista de Club de Cuervos aseguró que tuvo que recurrir a un chamán como parte del desarrollo de su nuevo papel en la serie Los Enviados.

Dicha serie se estrenó el pasado 12 de diciembre a través de la plataforma de streaming Paramount+, en ella Luis Gerardo encarna a Pedro Salinas, un sacerdote del Vaticano quien también es médico, situación que lo asemejó con la vida de su padre.

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer confesó que una de sus amigas le recomendó que visitara a un chamán como parte de la construcción de su personaje.

“En el proceso de preparar esto, fue la muerte de mi padre y una amiga me dijo, ‘deberías ver a un niño que conozco que es muy impresionante, que te va a servir para tu personaje, si no crees en eso, tal vez te diga algo de tu padre o no pero bueno, por tu personaje’”, contó el actor aguascalentense.

Asimismo, mencionó que logró hablar con su padre durante una hora en sus encuentros con el chamán, sin embargo, no dio muchos detalles al respecto, pero catalogó a este hecho como algo “raro y surreal”.

El actor interpreta a un sacerdote quien también es médico (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“Tuve un par de sesiones con esta persona y no voy a entrar en esa discusión porque no tenemos tanto tiempo pero lo que te voy a decir es que prácticamente tuve una conversación con mi padre durante una hora, me dijo cosas que no había manera que nadie más supiera, que fue muy revelador y raro y surreal”, narró el protagonista de Nosotros Los Nobles.

Luis Gerardo confesó tener las grabaciones de esa plática pues quería comprobar que todo fuera real: “Tengo las conversaciones grabadas porque justamente se lo quería compartir a más gente y que me dijera, si me estoy sugestionando o es real y la gente me decía, ‘suena a tu papá’ entonces de alguna manera, esa experiencia me ayudó a entender desde otro lugar la serie a este personaje”. Sin embargo, el actor aceptó ser una personas escéptica: “Yo soy super escéptico, yo no creo en estas cosas, son m*madas y después te pasan cosas en la vida que no tienen explicación que te hacen cuestionarte un poco más las cosas. Creo que al menos me pasa a mi, entre más años cumplo, más me doy cuenta que sé menos cosas”, finalizó.

El pasado 5 de marzo fue cuando el actor anunció la muerte de su padre, quien falleció luego de haberse contagiado por COVID-19 a los 65 años. La noticia se dio a conocer gracias a las redes sociales de la Universidad Cuauhtémoc de su estado natal, Aguascalientes.

Luis Gerardo Méndez compartió un emotivo mensaje tras la muerte de su padre (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc plantel Aguascalientes lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Luis Gerardo Hernández Ayala”. De ahí le dedicaron un breve memorial: “Amigo incondicional de nuestra institución, con innegable vocación educadora; profesional íntegro, comprometido con la práctica médica con el humanismo”, se lee en el comunicado.

Dos días después de que circulara la nota, Luis Gerardo dedicó unas emotivas palabras en memoria de su familiar y destacó las desafortunadas circunstancias que ocasionaron el fallecimiento del médico.

“Se lo llevó el jodido bicho. Se contagió haciendo su trabajo. 65, diabetes, hipertensión y todas las otras”, escribió el actor en la red social, “¿qué chingad*s hacías dando consultas? ¿Por qué carajos no te pusieron la vacuna si era febrero?”, escribió en ese entonces el actor a través de su cuenta oficial de Instagram.

