Luis Gerardo Méndez recordó cuando fue rechazado por MTV: “Era al que nadie quería saludar”

Luis Gerardo Méndez, quien se ha posicionado en uno de los actores más populares de la última década, relató que su llegada al estrellato no fue cosa fácil. En una reciente entrevista el importante actor detalló como vivió el principio de su carrera y la ocasión en que fue rechazado en un casting por Music Television (MTV).

Fue en una entrevista con el standupero mexicano, Ricardo O’Farrill en su canal de YouTube, Casa Comedy TV, que el encargado de dar vida a Chava Iglesias en la serie de Netflix, Club de Cuervos, recordó cuando era un álgido seguidor de la cadena musical: “Lo que pasó es que yo era muy fan de MTV, yo quería VJ, ese era mi sueño. Cuando tenía 18 yo quería ser Arturo Hernández, como esos VJs de los 90″, rememoró.

El Video Jockey (VJ) eran los conductores que fungían como el principal enlace entre los seguidores y la producción para dar a conocer a las bandas, explicaban las tendencias y presentaban los videoclips cuando internet recién daba sus primeros y no existía YouTube.

Luis Gerardo recordó que cuando era un joven y todavía estudiaba en la preparatoria se enteró de que MTV iba a hacer una audición para conseguir un nuevo VJ, por lo que le pidió a sus padres la oportunidad de trasladarse a la Ciudad de México.

“Un día MTV quería nuevos VJs e hicieron una audición en el Palacio de los Deportes. Fuimos como 2 mil personas que queríamos ser VJs y me quedé entre los últimos 5″, agregó.

De principio fue seleccionado como finalista junto a otros cinco jóvenes: “Me volaron desde Aguascalientes los de MTV a sus foros, me tocó entrevistar a Molotov, era como si fueras un VJ por un día. Entrevisté a Molotov, me vistieron cool, presenté videos al lado de los otros finalistas”, le contó a Ricardo O’Farrill.

El histrión que dio vida a Víctor Tapia en la serie Narcos México, explicó con nostalgia que vivió fugazmente la fama: “Hicieron piezas con eso y la gente votaba por el VJ que se iba a quedar. Me volví el güey más popular de Aguascalientes en ese momento, era como: ‘Este güey va a ser VJ de MTV’”, relató el intérprete de 39 años.

Para finalizar el actor oriundo de Aguascalientes, relató que tras hacer la última prueba no logró quedarse con el puesto y cuando llegó a su ciudad de origen, pasó de ser alguien mediático a ser el rechazado por sus cercanos: “¿Y qué crees? No me quedé. Después no era el más popular, era al que nadie quería saludar. Es durísimo”, recordó.

Ahí el actor mexicano decidió dar el paso más importante de su carrera actoral, mudarse a la Ciudad de México: “Después de esta experiencia, imagínate estar otra vez sentado en mi clase de contabilidad y engañé a mis papás [...] decidí venirme para acá (Ciudad de México) y en la mañana estudiaba actuación, en las tardes mercadotecnia y en la noche hacía castings de comerciales para mantenerme”, concluyó.

Fue hasta el año 2003 cuando Luis Gerardo tuvo la oportunidad de hacer su debutó en televisión haciendo un papel secundario en Ladrón de corazones. Su primera aparición en pantalla grande llegaría al siguiente año en la cinta Santos Peregrinos (2004). Sin embargo, fue hasta el 2013 cuando se consolidó con el personaje de Javi Noble en la película Nosotros los nobles (2013) de Gary Alazraki.

Ahí Luis Gerardo demostró su enorme talento en el arte dramático y desde aquel momento el actor mexicano logro posicionarse en el gusto de la población mexicana. Ya en el 2019, el actor que dio vida a Cantinflas en su bioserie en 2014, incursionó en Hollywood como productor y, además, protagonizó la película original para Netflix de Adam Sandler y Jennifer Aniston, Misterio a bordo.

