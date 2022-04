Atala Sarmiento estaría vetada de por vida en TV Azteca

Lleva dos años viviendo en España Foto: Instagram / @atasarmiento

Atala Sarmiento salió abruptamente de TV Azteca luego de haber trabajado más dos décadas en la televisora, hecho que desconcertó a sus seguidores. Se sabe que la conductora no pudo llegar a un acuerdo con la empresa y no renovó el contrato que la colocaba como parte del cuadro de presentadores de Ventaneando.

Y es que su salida se dio entre rumores de que fue vista en Televisa, presuntamente buscando una oportunidad laboral o negociando incluso ya su ingreso. La versión llegó a oídos de Pati Chapoy quien la confrontó y pronto se dio la despedida de la comunicóloga.

Han pasado tres años desde su mediática salida y tras su incursión en el programa Intrusos de Televisa que terminó por salir del aire, donde compartía créditos con Juan José Origel, Martha Figueroa y Aurora Valle –todos ex Ventaneando-, y algunas incursiones como invitada en distintos programas como Hoy, Atala vive en España retirada de los medios de comunicación.

Hace unos meses, Atala Sarmiento descartó que vaya a ser conductora de "La Voz" (IG: atasarmiento)

Ha permanecido lejos de las cámaras y vive al lado de su pareja, pero mantiene contacto con sus seguidores, ante quienes en una reciente dinámica de preguntas y respuestas confesó si volvería alguna vez a trabajar en Azteca, y ahí exhibió que la televisora la vetó “eternamente”.

“TV Azteca es muy especial para mí, pasé 24 años de mi vida entre sus foros, me dio muchas cosas, aprendí, crecí… ¿cómo no quererla después de tanto?”, comenzó a decir.

Y continuó sorprendiendo a sus seguidores revelando, “desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver, puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno”.

Atala Sarmiento, desde Madrid, felicitó a Ventaneando por sus 25 años (Captura: Tv Azteca)

Atala no profundizó en el tema, pero con ello dejó ver que no ha estado en comunicación con sus ex compañeros ni con los directivos de la televisora mexicana, mientras ella ya cambió de aires incursionando en el diseño de interiores en el país europeo.

Sin embargo, en 2021 la hermana del también comunicólogo Rafael Sarmiento apareció como invitada en la trasmisión especial por los 25 años de Ventaneando junto a más ex conductores del programa de Azteca.

Meses después, Atala hizo otra transmisión en vivo, donde habló de varios temas para sus seguidores, y por supuesto fue cuestionada por si regresaría a los foros de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

“Cuando me hacen esa pregunta, doy una respuesta que deja a la gente sin palabras: ‘Me dedico a mí’. Durante más de la mitad de mi vida me dediqué a trabajar durísimo, a cumplir expectativas mías y de otras personas, y necesitaba darme ese espacio para mí, para estar conmigo”, declaró.

Junto a otros ex Ventaneando participó en 'Intrusos' (Instagram: ingridcoronado)

La exconductora se sinceró y dijo que en la actualidad se está encargando de su “salud mental” y sus emociones, ya que ella viene de un desgaste sumamente fuerte debido a la rutina de los medios de comunicación. “Estoy muy contenta, de todo lo que he alcanzado, de poder decir que me brindé esta oportunidad en la vida”, señaló.

Tiempo después, llegó la pregunta que todos los seguidores de Sarmiento querían que respondiera. Además, la respuesta significó un mensaje directo para sus excompañeros de programa.

¿Volverías a Ventaneando? Sus palabras fueron directas, contundentes y precisas.

La periodista aseguro que no extraña la vida mediática ni su trabajo en los foros (Foto: Instagram)

“No, de ninguna manera. De la tele terminé bastante cansada y hasta intoxicada. Estoy tomando un descanso muy grande de la televisión. Me preguntan que si extraño la T.V y voy hacer franca: extraño el momento de hacer tele, el momento de estar en directo, pero no extraño el pre ni el post, ni la gente alrededor de eso”

De igual forma, Sarmiento comentó que no extraña el ambiente de los foros y las cámaras, y agradeció el anonimato que vive en Europa.

