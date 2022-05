Así fue el regreso de Alex Speitzer a Televisa; Galilea Montijo lo felicitó

El actor felicitó a su hermano (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

Alejandro Speitzer forma parte de la generación de artistas juveniles mexicanos que no solo ya demostraron su talento en el país azteca, sino a nivel mundial gracias a los diversos proyectos de gran categoría, principalmente en plataformas de streaming, en las que han participado y logrado un número de fanáticos que se interesan de manera continúa sobre su pasado en el medio artístico.

Por ello todo lo relacionado a Televisa siempre causa gran revuelo en redes sociales, pues sus grandes actuaciones siendo él solo un niño en la televisora de San Ángel han creado un recuerdo nostálgico. Es por esto que su reciente aparición en formato de video dentro del matutino Hoy, para alentar la participación de su hermano Carlos Speitzer dentro de la viral competencia Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hace pareja de baile con la reina de los realitys shows, Manelyk González.

Antes de que Carlos realizara su primera presentación en la pista de baile de Hoy, se transmitió el mensaje que le envió su famoso hermano: “¿Cómo vas?, ¿estás nervioso? ¡Cuéntame! Sólo quería decirte que te quiero, que te adoro, que te deseo mucho éxito, que te la pases muy bien, que disfrutes”, inició a relatar el actor de Oscuro Deseo, serie que protagoniza con la RBD Maite Perroni.

El actor de otras producciones de streaming como El Club, La Reina Del Sur 2 y Alguien Tiene Que Morir -creada por el director de cine mexicano, Manolo Caro- agregó que admira mucho a su hermano mayor, que también ha participado en diversas telenovelas de la ahora llamada Televisa Univision, así como dejó en claro a los televidentes que el apellido Speitzer quedará bien representado en el reality pues sus años de trayectoria nos respaldan.

“Siempre he respetado y admirado mucho lo profesional y el ser humano que eres y de ti he aprendido el profesionalismo, no me cabe duda, que vas a demostrar eso que he visto durante tantos años en tu carrera, pero lo más importante y lo que hemos ido aprendiendo juntos en el camino es disfruta, pásatela bien y te estaremos mandando buena vibra desde acá”, comentó.

Ante la emoción de tener al joven actor, que ya puede ser considerado un histrión de talla mundial, la querida conductora del matutino Galilea Montijo -quien se integrará al exitoso programa femenino Netas Divinas por Unicable- agradeció al actor por ayudar la producción a sorprender a su hermano, recordando que los hermanos Speitzer comenzaron desde niños sus carreras como actores en Televisa Niños: “Alex, muchas gracias. También lo conocemos desde niñito y verlo cómo está triunfando a nivel internacional me da mucho gusto”, comentó la protagonista de La Verdad Oculta.

¿Qué pasó con “Televisa Niños”, departamento que vio nacer a Alejandro Speitzer?

Las telenovelas infantiles resultaron uno de los aciertos y grandes éxitos que Televisa ha tenido en sus 70 años de historia. Si bien, la primera producción con una protagonista menor de edad fue La Recogida en 1971, el primer logro del género ocurrió a mediados de la década de 1970, con el refrito de la producción chilena Papá corazón, que la televisora de San Ángel tituló Mundo de Juguete.

Lamentable en 2005, tras la emisión de Pablo y Andrea con Danna Paola como protagonista, estas historias dejaron de producirse. Muchos de los títulos mencionados causaron gran impacto en su época, pero esas historias ya no están vigentes dentro de la programación de Televisa. Aunque algunos seguidores creyeron que el cambio se debió a una mala trama o, incluso la interpretación actoral de Oye Pablo, la razón fue otra.

