Colombia

Gustavo Petro respaldó declaraciones de Tomás Uribe y llamó a un acuerdo nacional: “Por primera vez estoy de acuerdo”

El presidente colombiano insistió en la importancia de construir consensos para evitar la repetición de episodios de exclusión y violencia en el país

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Gustavo Petro y Tomás Uribe - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa
Los pronunciamientos de Gustavo Petro y Tomás Uribe se dieron en sus cuentas oficiales de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro apoyó públicamente a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, tras el resultado de las elecciones en la que Abelardo de la Espriella resultó presidente electo, superando a Iván Cepeda, según el preconteo oficial de la Registraduría Nacional.

Abelardo de la Espriella logró 12.959.542 votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 sufragios.

En sus declaraciones, Petro escribió: “Por primera vez estoy de acuerdo con Tomás Uribe”. El mandatario agregó: “Es cierto lo que dice Thomas y conoce muy bien a de la Espriella”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro apoyó públicamente a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

En sus mensajes, el mandatario colombiano propuso un entendimiento amplio entre sectores: “Es hora de un acuerdo nacional que permita un país para todos y todas, esa es la base del verdadero Progreso”.

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El jefe de Estado insistió en que no concretar consensos podría repetir ciclos de violencia y exclusión. “Lo demás es repetir la historia de la exclusión y el exterminio”, señaló.

Por su parte, Tomás Uribe reconoció la importancia del respaldo electoral conseguido por el proyecto político de Iván Cepeda, que, según el hijo del expresidente Uribe, corresponde al proyecto político de Gustavo Petro.

“La humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y que esta votación se concentra en las regiones con mayor pobreza”, dijo.

Tomás Uribe consideró necesario reflexionar sobre el rumbo económico y social. “Nos vamos rajando en ambas asignaturas”, afirmó, y planteó que la empatía y la humildad deben prevalecer sobre el triunfalismo y la soberbia en este momento.

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Tomás Uribe - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe reconoció la relevancia del apoyo electoral obtenido por el proyecto político de Iván Cepeda - crédito @tomasuribeEco/X

El pronunciamiento de Tomás Uribe se da por las declaraciones del periodista Luis Carlos Vélez, quien aseguró que el país no se encuentra dividido, calificando la situación como una “narrativa falsa”.

“Falso. El país no está dividido. Sin los 5 millones de votos que puso el aparato del Estado y el fusil, la voluntad nacional seria de un 60%-40% a favor de la oposición. La izquierda está famélica”, indicó Vélez.

Además, señaló que al “candidato del gobierno” le habría ido mejor si “el régimen de Venezuela hubiera podido meterle dinero a las elecciones”.

“Adicionalmente, y esto es muy diciente: el candidato del gobierno hubiera tenido mejores resultados si, como en oportunidades pasadas, el régimen de Venezuela hubiera podido meterle dinero a las elecciones. Con Maduro suelto, otro gallo cantaría. Las cosas como son”, puntualizó Vélez.

Reacción por los resultados

Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionaron a los resultados del preconteo electoral de la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio de 2026. Tomás Uribe, a través de su cuenta en X, felicitó a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por su triunfo y advirtió sobre retos legales que enfrentará la nueva administración: “viene una pelea jurídica difícil”. También instó a respaldar al equipo ganador: “Hay que rodearlos”.

Jerónimo Uribe, por su parte, publicó un mensaje en la misma red social, reiterando las felicitaciones al presidente electo y su vicepresidente, y expresó su esperanza en que “Dios los bendiga para recuperar a Colombia”.

Tomás Uribe llamó a respaldar a Abelardo de la Espriella tras resultados de segunda vuelta presidencial - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe llamó a respaldar a Abelardo de la Espriella tras resultados de segunda vuelta presidencial - crédito @tomasuribeEco/X

Estas declaraciones se difundieron en medio de un ambiente de marcada tensión política, mientras el país espera la confirmación oficial de los resultados. Los mensajes muestran el respaldo del uribismo al nuevo gobierno, que obtuvo el apoyo de más de 12,9 millones de votantes, superando por un margen estrecho al candidato del Pacto Histórico, quien registró 12,7 millones de votos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se manifestó públicamente tras la jornada electoral. Felicitó a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por su victoria frente a Iván Cepeda. Uribe señaló: “Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda”.

A su vez, cuestionó el proceso electoral al acusar que Cepeda “tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”.

Las reacciones reflejan una postura optimista y de respaldo en el entorno uribista ante el nuevo periodo presidencial, en un escenario político polarizado y pendiente de la validación oficial de los resultados.

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